Çaldığı uçakla tur atan çocuğa pilotlar öyle bir şey yaptı ki...

Uçakla havaalanında gezinmek için ilerleyen çocuk daha sonra bariyerlere çarptı ve diğer uçağa geçerek park alanında 3 tur daha attı. Çocuğun hiçbir şeyden haberi olmayan ailesi ise, SeaRey üssünden bir ekip oğullarının verdiği hasar hakkında görüşmek için kendilerini aradığında olanı biteni öğrendi.

Ancak çocuğun gözlem yeteneğini öven üssün direktörü “Biz tüm pilotlar ona hayranlık duyduk” dedi. Direktör, çocuğun üste pilot olması için kendisini eğitmek istediğini de sözlerine ekledi.

DAHA ÖNCE DE UÇAK ÇALAN ÇOCUKLAR OLMUŞTU

Daha önce de hava taşıtı kaçırma girişiminde bulunan çocuklar olmuştu. ABD polisi 2018’de de bir havaalanı pistine traktörle girdikten sonra uçak kaçıran iki çocuğu gözaltına almıştı. Utah eyaletinin doğusundaki yetkililer de 14 ve 15 yaşlarındaki çocukların, özel bir pistten kalkış yaptıkları küçük uçakla bir ana yolun üzerinden “alçak uçuş” yaparken görüldüğünü belirtmişti. Çocuklar uçağı Jensen yakınlarındaki bir köyden çalmış ve yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan Vernal şehrindeki kamuya açık bir havaalanına indirmişlerdi.



