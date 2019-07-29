Mynet Trend

Çaldığı uçakla tur atan çocuğa pilotlar öyle bir şey yaptı ki...

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
EĞLENCE  | 29.07.2019 09:03 | Son Güncelleme

Eğlenmek amacıyla çaldığı iki deniz uçağını kullanan Çinli çocuğa pilotlar eğitim vermek istiyor.

South China Morning Post’un haberine göre, 13 yaşındaki çocuk uçaklardan biriyle park alanında gezindikten sonra bariyerlere çarparak 8 bin yuanlık zarara (yaklaşık 6 bin 655 TL) yol açtı.

Kapalı devre televizyon kamerasının (CCTV) yakaladığı görüntülerde çocuğun Çin’in Cıciang eyaletinin doğusunda bulunan Taihu Gölü’ndeki hangara elektrikli bir bisikletle geldiği görülüyor.

TÜM HAFTASONU PİLOTLARI GÖZLEMLEMİŞ

Hafta sonunun büyük kısmını, gösteri uçuşu yapacak SeaRey üssündeki uçaklara bakım çalışmaları yapan ekibi gözetlemekle geçiren çocuk, hangardan 450 kg ağırlığındaki deniz uçağına çıkıp daha sonra kokpite tırmanarak motoru çalıştırdı.

UÇAKLA 3 TUR ATTI

Uçakla havaalanında gezinmek için ilerleyen çocuk daha sonra bariyerlere çarptı ve diğer uçağa geçerek park alanında 3 tur daha attı. Çocuğun hiçbir şeyden haberi olmayan ailesi ise, SeaRey üssünden bir ekip oğullarının verdiği hasar hakkında görüşmek için kendilerini aradığında olanı biteni öğrendi.

'BİZ TÜM PİLOTLAR ONA HAYRANLIK DUYDUK'

Ancak çocuğun gözlem yeteneğini öven üssün direktörü “Biz tüm pilotlar ona hayranlık duyduk” dedi. Direktör, çocuğun üste pilot olması için kendisini eğitmek istediğini de sözlerine ekledi.

DAHA ÖNCE DE UÇAK ÇALAN ÇOCUKLAR OLMUŞTU

Daha önce de hava taşıtı kaçırma girişiminde bulunan çocuklar olmuştu. ABD polisi 2018’de de bir havaalanı pistine traktörle girdikten sonra uçak kaçıran iki çocuğu gözaltına almıştı. Utah eyaletinin doğusundaki yetkililer de 14 ve 15 yaşlarındaki çocukların, özel bir pistten kalkış yaptıkları küçük uçakla bir ana yolun üzerinden “alçak uçuş” yaparken görüldüğünü belirtmişti. Çocuklar uçağı Jensen yakınlarındaki bir köyden çalmış ve yaklaşık 21 kilometre uzaklıkta bulunan Vernal şehrindeki kamuya açık bir havaalanına indirmişlerdi.

PARTNERHamilelikte hangi egzersizler yapılır?Hamilelikte hangi egzersizler yapılır?
Ünlü tabloların yüzü gülerse...Ünlü tabloların yüzü gülerse...
Hurdaya çıkmış bisiklet parçalarını atmayın!Hurdaya çıkmış bisiklet parçalarını atmayın!
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ilginç haberler uçak çalmak çin

En Çok Okunan Trend Haberler

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Bu da oldu! Uçakta ilginç olay: O anları telefonla kaydetti

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Tehlikeli gerilim! Afganlı grup bir vatandaşı yaralayınca...

Dışarısı 44 derece, içeride soba yakıyorlar!

Dışarısı 44 derece, içeride soba yakıyorlar!

Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

Herkes akın etti, kilometrelerce sıra oldu! Adım atacak yer kalmadı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Ünlüleri de etkiledi! Yeni akım: Döner tekmeyle şişe kapağı açma

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

32 yıl önce nesli tükendi! Son ses kaydı ortaya çıktı

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Ben Bilirim'de seyirciyi kızdıran an! O soruyu bilemediler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir gülümseme gibisi yoktur, o yüzden daha çok gülümse!

Ünlü tabloların yüzü gülerse...

Hurdaya çıkmış bisiklet parçalarını atmayın!

Hurdaya çıkmış bisiklet parçalarını atmayın!

Adada sıra dışı bir hayat süren modern hippi çift

Adada sıra dışı bir hayat süren modern hippi çift!

Ondan geriye bu fotoğraflar miras kaldı!

Ondan geriye bu fotoğraflar miras kaldı!

Sıcaklıklar arttıkça ne yapacaklarını şaşırdılar!

Sıcaklıklar arttıkça ne yapacaklarını şaşırdılar!

Game of Thrones'un yaratıcıları HBO'dan ayrılıyor! İşte yeni adresleri

Game of Thrones'un yaratıcıları HBO'dan ayrılıyor! İşte yeni adresleri

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.