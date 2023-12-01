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Çalı kuşu nasıl yazılır? Çalı kuşu ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

28.11.2023 20:34 | Son Güncelleme:
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Türkçede birden fazla kelime bir araya getirilerek yeni anlamlara karşılık gelen ve farklı bir türde olan kelimeler türetebilirler. Bu tür kelimeler birleşik türde kelimelerdir. Her birleşik türde kelime bitişik ya da ayrı olarak yazılmayabilir. Hangi kelimenin nasıl yazılacağı Türkçe yazım kurallarına göre belirlenmiştir. Kurallara uyulmadığı sürece yazım hatasına düşülür.

Dünyanın en zengin kelime dağarcığına sahip olan dillerinden biri de Türkçedir. Bu zenginlik Türkçedeki çeşitli kelime türlerinden ve özelliklerinden kaynaklıdır. Örnek olarak yabancı kökenli kelimelerin zaman içinde Türkçeleştirilmesi, birleşik türde kelimeler ve bir kelimenin birden fazla anlama karşılık gelmesi durumları gösterilebilir. Ancak bu zenginlik aynı zamanda bazı kelimelerin söyleniş biçimlerinde ya da yazımlarında hatalara da neden olabilmektedir.

Çalı kuşu nasıl yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) resmi internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasında kelimelerin tanımlarını ve eş anlamlı kelimelerini yazmıştır. Bu tanımlara göre çalı kuşu TDK Sözlükte isim türünde olan, hayvan biliminde kullanılan “serçegillerden, başı koyu kırmızı renginde, gövdesine doğru rengi açılan, çalılık yerleri seven ötücü bir kuş türü”dür. Çalı kuşu TDK’da da ayrı yazılan bir kelimedir. Çünkü bu kelimenin bitişik olarak yazılması yazım hatası olarak kabul edilmiştir. Türkçedeki yazım kurallarına göre bir birleşik türde kelime ayrı yazılacaksa bazı özelliklere sahip olmalıdır. Ayrı yazılması gereken birleşik bir kelime olan çalı kuşu da bu özelliklere uygun olduğu için ayrı yazılır.

Çalı kuşu ayrı mı yazılır?

Çalı kuşu yazımı ayrı olmalıdır. Türkçede bir kelime hayvan türlerinden bitki türlerinden ya da yiyecek veya içecek isimlerinden biri kullanılarak oluşturulmuş olan bir birleşik kelime ise ayrı yazılmalıdır. Bir hayvan türü olan kuş kelimesinin çalı kelimesi ile bir araya gelmesi sonucu oluşturulan çalı kuşu kelimesi de bu kurala bağlı olarak ayrı yazılması gereken bir birleşik kelimedir.

Çalı kuşu bitişik mi yazılır?

Çalı kuşu doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Türkçede bir kelime bitişik yazılacaksa bazı kurallara uymalıdır. Bu kuralların bir kısmı şu şekildedir:

  • Bir araya gelen kelimeler anlam ya da ses düşmesine uğradıysa
  • Hayvan, bitki ya da hasta adıysa
  • Oyun, yiyecek ya da renk adıysa
  • Ögeleri emir kipi ile kurulmuş olan kalıplaşmış bir kelimeyse (Örnek: Sallabaş, dönbaba vb.)

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