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Çalınan otomobiline 4 yıl sonra kavuştu

Betül Kurucu Betül Kurucu
TÜRKİYE GÜNCEL  | 02.09.2019 09:22 | Son Güncelleme

Iğdırlı Tanrıverdi Akbulut, 2015 yılında Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çalınan otomobiline 4 yıl sonra kavuştu. 1996 model otomobili öpen Akbulut, "Ben umudu kesmiştim. 'Bulundu' haberi gelince çok sevindim. Ruhsat ve plakasını yenileyerek kullanacağım" dedi.

Gebze ilçesinde özel şirkette servis şoförlüğü yapan Tanrıverdi Akbulut'a (71) ait 34 FDD 75 plakalı otomobil, otoparktan çalındı. Bir süre, gelecek iyi haberi bekleyen Tanrıverdi Akbulut, daha sonra memleketi Iğdır'a dönerek buraya yerleşti. Otomobilinden ümidi kesen Tanrıverdi Akbulut'a sevindirici haberi Kayseri Emniyet Müdürlüğü verdi. 3 Temmuz 2019 günü uygulama yapan Kayseri Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 74 BU 479 plakalı otomobili durdurdu. Aracı kriminal incelemeye alan polisler, şase numarasının başka bir araçtan kesilerek monte edildiğini belirledi. Devam eden inceleme ve soruşturma sonunda otomobilin 15 Temmuz 2015'te Kocaeli Gebze'den çalınan 34 FDD 75 plakalı araç olduğu tespit edildi. Bunun üzerine Iğdır'da yaşayan Tanrıverdi Akbulut'u arayan ekipler aracını teslim almasını istedi.

Kayseri'ye giderek 4 yıl önce çalınan otomobilini teslim alan Tanrıverdi Akbulut, büyük sevinç yaşadı. Akbulut, otomobilinin kaporta ve camlarını öptü. Kavuştuğu otomobil ile Iğdır'ın cadde ve sokaklarında bir süre gezen Akbulut, Kayseri Emniyet Müdürlüğü'nden gelen telefon üzerine çok mutlu olduğunu belirterek, "Ben aracı unutmuştum. Dört yıl önce parkta çalınan otomobilime kavuştum, Başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne ve polislere çok teşekkür ederim. Yeni kavuştuğum arabama ruhsat ve plaka çıkarıp kullanmaya devam edeceğim" dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
otomobil hırsızlık

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