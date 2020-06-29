Çalışırken en doğru oturma pozisyonları açıklandı! Omurganız eğilebilir...

Vücudunuz düzgün duruş için hazır olmalıdır. Oturuşunuz ne kadar iyi olursa, vücudunuz o kadar desteklenir. Duruşunuzu iyileştirmek için önemli olan bazı ayrıntılar var. Bilgisayar başında uzun saatler boyunca çalışıyorsanız aşağıdaki listeye göz atarak doğru veya yanlış yaptığınızı anlayabilirsiniz.

MASADA NASIL OTURMALISINIZ?

Gözleriniz, bilgisayar monitörünün üst kısmı ile aynı seviyede olmalı. Masaüstü bilgisayarlarda bu daha kolay, ancak klavye ve ekranın birbirine daha yakın olduğu dizüstü bilgisayarlarda daha zor.

Omuzlarınız yüksekte ve eğri şekilde değil, rahat ve alçak konumda olmalı. Omuzlarınızı kaldırmıyormuş gibi hissetmelisiniz.

Kollarınızın alt kısımları yere paralel durmalı. Aynı zamanda kollarınız bir desteğe dayanmalı. Bunun için mouse pad tercih edebilirsiniz.

Klavye ve mouse kullanırken uzağa doğru gitmemelisiniz. Kollarınızla rahat bir şekilde klavye ve mouse kullanıyor olmanız gerekir.

Ayaklarınız yere düz şekilde basmalı. Sadece ayak parmaklarınızı yere değdirmek yeterli değil.

Sırtınızın üst bölümü düz durmalı. Sırtınızın, sandalye tarafından desteklenmesi gereken doğal bir eğrisi var. Buna da özellikle dikkat etmelisiniz. Aksi halde sırt ve bel ağrıları yaşayabilirsiniz.