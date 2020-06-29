Çalışırken en doğru oturma pozisyonları açıklandı! Omurganız eğilebilir...

Vücudunuz düzgün duruş için hazır olmalıdır. Oturuşunuz ne kadar iyi olursa, vücudunuz o kadar desteklenir. Duruşunuzu iyileştirmek için önemli olan bazı ayrıntılar var. Bilgisayar başında uzun saatler boyunca çalışıyorsanız aşağıdaki listeye göz atarak doğru veya yanlış yaptığınızı anlayabilirsiniz.
Gözleriniz, bilgisayar monitörünün üst kısmı ile aynı seviyede olmalı. Masaüstü bilgisayarlarda bu daha kolay, ancak klavye ve ekranın birbirine daha yakın olduğu dizüstü bilgisayarlarda daha zor.
Omuzlarınız yüksekte ve eğri şekilde değil, rahat ve alçak konumda olmalı. Omuzlarınızı kaldırmıyormuş gibi hissetmelisiniz.
Kollarınızın alt kısımları yere paralel durmalı. Aynı zamanda kollarınız bir desteğe dayanmalı. Bunun için mouse pad tercih edebilirsiniz.
Klavye ve mouse kullanırken uzağa doğru gitmemelisiniz. Kollarınızla rahat bir şekilde klavye ve mouse kullanıyor olmanız gerekir.
Ayaklarınız yere düz şekilde basmalı. Sadece ayak parmaklarınızı yere değdirmek yeterli değil.
Sırtınızın üst bölümü düz durmalı. Sırtınızın, sandalye tarafından desteklenmesi gereken doğal bir eğrisi var. Buna da özellikle dikkat etmelisiniz. Aksi halde sırt ve bel ağrıları yaşayabilirsiniz.
Sandalyenin ön kısmına doğru eğilmemelisiniz. Kalçalarınız sandalyenin arkasına mümkün olduğunca yakın konumda olmalı.
Üst bacaklarınız vücudunuza göre 90 derecelik açıyla durmalı. Ayaklarınız yere basmıyor ise bir ayak desteği ile doğru açıyı ayarlayabilirsiniz. Uzun boyluysanız daha yüksek bir sandalyeye ihtiyacınız olabilir.
Her zaman düz bir şekilde oturmalısınız ve ekranınız sizden tam bir kol uzaklıkta olmalı.
Sağ veya sol kolunuz üzerine yaslanmamalısınız. Bir kolunuzun üzerinde dinlenmek cazip gelebilir, fakat bu durum omurganızın eğilmesine neden olur.
Kötü duruş vücudunuzun her yerini etkileyebilir. Düzgün oturmamanın bir sonucu olarak dirsek veya ayak bileklerinde ağrı görülür. Bununla birlikte kötü duruş, tekrarlayan kas ağrılarına yol açabilir. Kambur durmak, baş ağrısından boyun ağrısına kadar çeşitli vücut ağrılarına neden olabilir. Aslında pozisyonunuzu en az 30 dakikada bir değiştirmeniz önerilir. Uzun saatler boyunca çalışıyorsanız, muhtemelen eğilmeye başlayacaksınız. Oturmak için birden fazla iyi pozisyon bulmaya çalışmak yerine, her 30 dakikada bir ayağa kalkabilirsiniz. Mola yapabilir, çay ve kahve içmek için ayağa kalkabilir ya da koridorda yürüyebilirsiniz.
Doğru oturma pozisyonu için her zaman kollarınız yere paralel durmalı, bacaklarınız aynı konumda olmalı ve ayaklarınız düz olarak yere basmalıdır. Ayarlanabilir bir sandalye ile kendiniz için uygun olan oturma pozisyonunu daha kolay bulabilirsiniz.
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