Çalışkuşu’nun Munise’si Mine Çayıroğlu değişimiyle görenleri şoke etti

İlki 1986 yılında yayınlanan Çalıkuşu dizisinden kimler geldi, kimler geçti. Dizi o kadar sevildi ki 2013’te bir kez daha çekildi. 1986’da çekildiğinde Munise rolünü Mine Çayıroğlu oynamıştı. Çocukken ünlü olan isimlerden olan Çayıroğlu’nun son hali ise görenleri hayrete düşürdü. İşte oyuncunun son hali…

ÇALIKUŞU’NUN MUNİSE’Sİ MİNE ÇAYIROĞLU’NUN SON HALİ

1977 doğumlu olan oyuncu Mine Çayıroğlu, çocukluktan itibaren kameraların karşısına geçti. 1986 yılında çekilen Çalıkuşu dizisinde Munise rolünde oynayan Çayıroğlu, uzun bir süre ekranlarda görünmedi. Verdiği röportaj ile ortaya çıkan oyuncunun son hali görenleri şaşkına çevirdi. Çocukluğunda tanıdığınız Çayıroğlu’nun işte şimdiki hali…

MİNE ÇAYIROĞLU KİMDİR?

Babası ANAP'tan eski Şile Belediye başkanı İhsan Çayıroğlu'dur. Çocuk yaşta, Reşat Nuri Güntekin'in Çalıkuşu romanının dizi uyarlamasında Munise karakterini canlandırmıştır. Haluk Bilginer'den oyunculuk dersleri almıştır. 1997 senesinde İngiltere'deki Guildford School of Acting 'e girmiş ve üç yıl boyunca oyunculuk eğitimi almıştır. 2000 yılında mezun olmuştur.

Çayıroğlu ayrıca bir müzik albümü de çıkarmıştır. Küçük yaşlarda müzik eğitimine başlayan Mine Çayıroğlu, İngiltere’deki “Guildford School of Acting” de oyunculuk eğitimine başlamadan önce ve sonra şan dersleri alarak sesini eğitti ve albümünün hazırlık aşamasını tamamladı. Mete Özgencil ile 1 yıl süren titiz çalışma sonucunda tamamlanan albüm Zümrüt Gibi adıyla 2004 yılında piyasaya çıktı. 2008 yılında ALTONA Müzik & Film Yapım şirketini kurmuştur.

Çayıroğlu, setlere ilk adım atışını verdiği röportajda şöyle anlattı:

“Küçükken ayna karşısında hep değişik karakterlere bürünürdüm. Annemin kıyafetlerini giyinip oynardım.

Onlar içimde bir oyunculuk aşkı olduğunu düşünüp beni o şekilde yönlendirdiler. İlk olarak 6 yaşımda ‘İmparator’ filminde oynadım. Ondan sonra benden memnun kaldıklarını söylediler.

Selma Güneri bana çok destek oldu ve elimden tutup setlere götürdü.

Onun çevresi de vardı. Bu şekilde başlamış oldum. Oyuncu olarak doğmuşum gibi geliyordu. O küçücük yaşımda kendimi bilinçli bir şekilde oyuncu gibi hissediyordum. Farkındalığım vardı. Bu ne kadar sağlıklı tabii, onu bilmiyorum.”

Oyuncu, tüm tanınmışlığa rağmen şımarık bir çocuk olmadığının altını çiziyor:

“Yaşıtlarımdan farklı bir boyuttaydım fakat bunu asla kullanmazdım.

Bu aile ve yaradılışla ilgili bir şey. Benim için oyunculuk sadece sevdiğim bir işti. Ama sonuçta okula gittiğim zaman da Mine’ydim. Setteki dünyamı okula taşımadım.”



