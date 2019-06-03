Call of Duty Modern Warfare 2019 beklentileri karşılayabildi mi?

Öncelikle kısa bir anımsatmada bulunalım. Call of Duty serisinin en çok beğenilen yapımlarından biri olan Call of Duty Modern Warfare 2007 yılında raflardaki yerini almıştı. Bu oyunun en önemli yanlarından birisi de CoD serisinin ilk defa modern savaşlara geçiyor oluşuydu.

Malum, ilk 3 Call of Duty oyunu 2. Dünya Savaşı temasına sahip, eski silahların kullanıldığı yapımlardı. 4. oyun ise Modern Warfare ismiyle satışa sunulmuş ve günümüz mücadelelerinden esinlenilmişti.

Modern Warfare’da serinin önceki oyunlarında olduğu gibi salt savaşlar yerine, belirli görevlerde boy gösteriyorduk. Bu da seriye bambaşka bir hava katmıştı.

Modern Warfare’ın oyun severler tarafından hayli tutulması sonucu, Modern Warfare 2 ve Modern Warfare 3 de satışa sunulmuştu.

Şimdi sıra Call of Duty Modern Warfare 2019’da

Neresinden bakarsanız bakın, Call of Duty Modern Warfare 2019 duyurusu herkes için sürpriz oldu. Çünkü onlarca isim, tonlarca hikaye varken, Activision bir efsanenin küllerini yeniden alevlendirmeyi tercih etti.