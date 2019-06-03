Call of Duty Modern Warfare 2019 beklentileri karşılayabildi mi?

Öncelikle kısa bir anımsatmada bulunalım. Call of Duty serisinin en çok beğenilen yapımlarından biri olan Call of Duty Modern Warfare 2007 yılında raflardaki yerini almıştı. Bu oyunun en önemli yanlarından birisi de CoD serisinin ilk defa modern savaşlara geçiyor oluşuydu.
Malum, ilk 3 Call of Duty oyunu 2. Dünya Savaşı temasına sahip, eski silahların kullanıldığı yapımlardı. 4. oyun ise Modern Warfare ismiyle satışa sunulmuş ve günümüz mücadelelerinden esinlenilmişti.
Modern Warfare’da serinin önceki oyunlarında olduğu gibi salt savaşlar yerine, belirli görevlerde boy gösteriyorduk. Bu da seriye bambaşka bir hava katmıştı.
Modern Warfare’ın oyun severler tarafından hayli tutulması sonucu, Modern Warfare 2 ve Modern Warfare 3 de satışa sunulmuştu.
Şimdi sıra Call of Duty Modern Warfare 2019’da
Neresinden bakarsanız bakın, Call of Duty Modern Warfare 2019 duyurusu herkes için sürpriz oldu. Çünkü onlarca isim, tonlarca hikaye varken, Activision bir efsanenin küllerini yeniden alevlendirmeyi tercih etti.
Yeni Modern Warfare oyunu bir remake ya da remastered olmayacak. Oyunda Modern Warfare serisinden tanıdığımız pek çok yüz karşımıza çıkacak olsa da tamamen farklı bir konu ve hikaye akışı ile karşılaşacağız.
Basit bir şekilde anlatmak gerekirse, yeni Modern Warfare oyununu, 2007’deki oyun ile aynı zamanda fakat paralel bir evrende geçen bir yapıma benzetebiliriz. Peki bu oyunda bizleri ne gibi yenilikler bekliyor? İşte bu sorunun yanıtı.
Hikaye modu geri dönüyor
Öncelikli olarak en çok merak edilen soruyu yanıtlayalım. 2018’de satışa sunulan Black Ops 4’te bulunmayan hikaye modu Modern Warfare 2019 ile geri dönecek. Üstelik yapımcıların vaatlerine bakacak olursak bizi hayli uzun bir hikaye modu bekliyor olacak.
Yine 2007’deki oyunda olduğu gibi Avrupa’dan Orta Doğu’ya kadar pek çok bölgede görevlere çıkacağız. Pek çok görevde, farklı karakterleri kontrol edecek olsak da hikaye genel bir eksen çevresinde şekillenecek.
Hikaye modu haricinde serinin diğer yapımlarından da alışık olduğumuz online modlar da yeni Modern Warfare oyununda yer alacak.
25 Ekim’de satışa sunulacağı belirtilen oyun PC, PS4 ve Xbox One için eş zamanlı olarak yayınlanacak.
Bu arada dip not olarak belirtelim. Hali hazırda ön siparişe sunulan oyunun fiyatları şu şekilde;
PlayStation Store Standard Edition — 469,00 TL
PlayStation Store Operator Edition — 569,00 TL
PlayStation Store Operator Enhanced Edition — 669,00 TL
Xbox Store Standard Edition — 472,50 TL
Xbox Store Operator Edition — 572,00 TL
Xbox Store Operator Enhanced Edition — 670,00 TL
Battle.net Standard Edition — €59.99
Battle.net Operator Edition — €79.99
Battle.net Operator Enhanced Edition — €99.99
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