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Call of Duty: Modern Warfare Yeni Battle Pass sistemini açıkladı

KarıKoca Gaming KarıKoca Gaming
TEKNOLOJİ  | 21.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

Activision; Modern Warfare lansman sonrası için canlı yayına giren Battle Pass sistemini anlatan önemli bir blog yazısı yayınladı. Blog linkine tıklayarak tüm detaylara ulaşabilirsiniz. Ayrıca aşağıda da anahtar özellikleri kısaca inceleyebilirsiniz.

Call of Duty: Modern Warfare Yeni Battle Pass sistemini açıkladı

1.Yeni bir Battle Pass sistemi sunuyoruz, yağma kutusu sistemi değil.

2.Temel silahlar ve ekler gibi oyun dengesi üzerinde etkisi olan tüm işlevsel içerik, yalnızca oyun oynayarak açılabilir.

3.Yeni Battle Pass sistemi, oyuncuların kazandıkları veya satın aldıkları içeriği görmelerini sağlar. Battle Passes, yeni, lansman sonrası live seasonlara göre başlatılacak, böylece her season için uygun olan yeni Modern Warfare temalı içeriğin kilidini açabilirsiniz.

4.Yeni Battle Pass sistemi ile oyuncular oyunu oynayarak COD Puanı kazanabilecekler.

5.Modern Warfare’deki Battle Pass Sisteminde hem Free Stream hem de bir Premium Stream içeriği olacaktır. Yeni temel silahlar sadece Modern Warfare oynayarak oyun yoluyla kazanılacak. Temel silahlar için fonksiyonel ataşmanlar oyunun Beta sürümünde olduğu gibi oyun yoluyla da açılabilir.

6.Battle Pass ve Oyun İçi Mağaza, oyun dengesini etkilemeyen çeşitli kozmetik içeriğe sahip olacak.

https://karikocagaming.com/haberler/the-outer-worlds-icin-resmi-cikis-videosu-yayinlandi

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Anahtar Kelimeler:
Call of Duty Modern Warfare Yeni Battle Pass

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