Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral güzelliğiyle büyüledi! "Kutu bebek gibi"

Ünlü oyuncu Bensu Soral sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Soral, paylaşımıyla tozu dumana kattı. Ünlü oyuncuya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

BENSU SORAL GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

31 yaşındaki oyuncu Bensu Soral sosyal medyada aktif isimlerden biri...

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun son pozuna, "Kutu bebek gibi", "İşte kadın bu" gibi yorumlar geldi.

Zaman zaman dekolteli paylaşımlar yapan Bensu Soral'ın, Instagram'da 4,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Bensu Soral'ın Bedirhan Soral ve Hande Soral adında kardeşleri bulunuyor. Ablası Hande Soral gibi oyuncu olan Bensu Soral 2018'de Hakan Baş ile hayatını birleştirdi.

Hakan Baş, eşi Bensu Soral Baş'ın pozlarını sosyal medyada sık sık paylaşıyor.





