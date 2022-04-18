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  4. Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral güzelliğiyle büyüledi! "Kutu bebek gibi"

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral güzelliğiyle büyüledi! "Kutu bebek gibi"

18.04.2022 21:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çukur dizisindeki performansıyla beğenileri toplayan oyuncu Bensu Soral, Cam Tavanlar dizisinde Leyla rolü ne hayat verdi. Ancak Soral'ın, diziden yana yüzü gülmedi. Cam Tavanlar 8. bölümde ekranlara veda etti. Son zamanların dikkat çeken oyuncularından biri olan Soral, güzelliğiyle büyüledi.

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral güzelliğiyle büyüledi! "Kutu bebek gibi"

Ünlü oyuncu Bensu Soral sosyal medya hesabını aktif olarak kullanıyor. Güzelliğiyle dikkat çeken Soral, paylaşımıyla tozu dumana kattı. Ünlü oyuncuya çok sayıda beğeni ve yorum geldi.

BENSU SORAL GÜZELLİĞİYLE BÜYÜLEDİ

31 yaşındaki oyuncu Bensu Soral sosyal medyada aktif isimlerden biri...

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral güzelliğiyle büyüledi!

Güzelliğiyle dikkat çeken oyuncunun son pozuna, "Kutu bebek gibi", "İşte kadın bu" gibi yorumlar geldi.

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral güzelliğiyle büyüledi!

Zaman zaman dekolteli paylaşımlar yapan Bensu Soral'ın, Instagram'da 4,6 milyon takipçisi bulunuyor.

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral güzelliğiyle büyüledi!

Bensu Soral'ın Bedirhan Soral ve Hande Soral adında kardeşleri bulunuyor. Ablası Hande Soral gibi oyuncu olan Bensu Soral 2018'de Hakan Baş ile hayatını birleştirdi.

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral güzelliğiyle büyüledi!

Hakan Baş, eşi Bensu Soral Baş'ın pozlarını sosyal medyada sık sık paylaşıyor.

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral güzelliğiyle büyüledi!

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral güzelliğiyle büyüledi!

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral güzelliğiyle büyüledi!

Cam Tavanlar'ın Leyla'sı Bensu Soral güzelliğiyle büyüledi!

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Anahtar Kelimeler:
Bensu Soral Hande Soral
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