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  4. Camdaki Kız 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan'a ailesinden büyük darbe: Senin annen değilim

Camdaki Kız 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan'a ailesinden büyük darbe: Senin annen değilim

17.09.2021 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisi 11. son bölümüyle ekrana geldi. Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer’in paylaştığı Camdaki Kız'ın 12. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Dizinin yeni bölümünde Nalan zor durumda. Muzo, Nalan ve Sedat'ı gözetleyen Feride'yi yakalar. Feride'nin aklı ise kızındadır. Öte yandan Nalan aile içerisinde zor bir durumda kalır. Ne yapacağını bilemeyen Nalan annesini arıyor. Ancak Feride "Ben senin annen değilim" sözleriyle Nalan'ı yıkıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 11. yeni bölümüyle 16 Eylül Perşembe akşamı ekrana geldi. Dizinin 23 Eylül Perşembe seyirci karşısına çıkacak olan 12. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı.

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CAMDAKİ KIZ'DA NELER OLDU?

Camdaki Kız 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde Nalan ve Sedat'ın yeni hayatında beklenmedik gelişmeler yaşandı.

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Feride’nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil’in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler.

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Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent’in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin’le derttedir.

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Rafet’in Nalan’ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan’ı çok üzer ama durumu kabullenir.

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Gülcihan ve Selen’le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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