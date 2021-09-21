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  4. Camdaki Kız 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Damadı Sedat'ı yasak aşkı Cana'yla yakalayan Feride tokatı basıyor!

Camdaki Kız 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Damadı Sedat'ı yasak aşkı Cana'yla yakalayan Feride tokatı basıyor!

21.09.2021 00:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız dizisinin 12. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Başrollerini Burcu Biricik, Nur Sürer ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı Camdaki Kız'ın yeni bölümünde ortalık yangın yerine dönüyor. Cana ve Sedat'ı yakalayan Feride, Sedat'ın üstüne yürüyor. Öte yandan evde de işler sarpa sarıyor. Rafet Nalan'ın üzerine giderken araya Muzo giriyor. Muzo'ya bağıran Rafet ise karısından sert bir tepki alıyor. Tüm bunlara kalbi dayanmayan Rafet ise yere yığılıyor.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisinin 23 Eylül Perşembe seyirci karşısına çıkacak olan 12. bölümünden de 2. fragman yayınlandı.

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde ailede olup bitenlere dayanamayan Rafet kalp krizi geçiriyor. Diğer yandan ise Feride, damadı Sedat'ı yasak aşkı Cana ile arabada yakalıyor. Çılgına dönen Feride Sedat'a tokat atıyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan'a ailesinden büyük darbe: Senin annen değilimCamdaki Kız 12. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nalan'a ailesinden büyük darbe: Senin annen değilim

Camdaki Kız 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde Nalan ve Sedat'ın yeni hayatında beklenmedik gelişmeler yaşandı.

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Feride’nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil’in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler.

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Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent’in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin’le derttedir.

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Rafet’in Nalan’ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan’ı çok üzer ama durumu kabullenir.

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Gülcihan ve Selen’le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.

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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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