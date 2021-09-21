Camdaki Kız 12. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Damadı Sedat'ı yasak aşkı Cana'yla yakalayan Feride tokatı basıyor!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisinin 23 Eylül Perşembe seyirci karşısına çıkacak olan 12. bölümünden de 2. fragman yayınlandı.

Camdaki Kız'ın yeni bölümünde ailede olup bitenlere dayanamayan Rafet kalp krizi geçiriyor. Diğer yandan ise Feride, damadı Sedat'ı yasak aşkı Cana ile arabada yakalıyor. Çılgına dönen Feride Sedat'a tokat atıyor.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Camdaki Kız 16 Eylül Perşembe akşamı yayınlanan yeni bölümünde Nalan ve Sedat'ın yeni hayatında beklenmedik gelişmeler yaşandı.

Feride’nin, Nalan üzerinde kurduğu baskı Adil’in sabrının taşmasına neden olur ve büyük bir kavga ederler.

Selen, Koroğlu ailesi için koşturmaya devam ederken, Levent’in başı kendisinden para isteyen ablası Aylin’le derttedir.

Rafet’in Nalan’ın otelde çalışmasına karşı çıkması Nalan’ı çok üzer ama durumu kabullenir.

Gülcihan ve Selen’le gittiği defilede herkesin göz önünde olan Nalan için yeni bir sınav daha başlamıştır.



