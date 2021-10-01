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  4. Camdaki Kız 13. bölümde romantik geceye Cana baskını! Nalan ve Sedat'ı yatakta yakaladı!

Camdaki Kız 13. bölümde romantik geceye Cana baskını! Nalan ve Sedat'ı yatakta yakaladı!

01.10.2021 01:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu ve Nur Sürer’in paylaştığı Camdaki Kız'ın 13. son bölümüyle ekrana geldi. Hayri karakteriyle Cihangir Ceyhan'ın da kadrosuna katıldığı Camdaki Kız'ın final sahnesi ise izleyenleri şaşırttı. Sedat'a sürpriz yapmak isteyen Nalan, kaldığı otele gitti. İkilinin romantik anlar yaşadığı sırada ise yatak odasına gelen Cana, Sedat'ı şoke etti.

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 13. yeni bölümüyle 30 Eylül Perşembe seyirci karşısına çıktı. Camdaki Kız'ın yeni bölümünde Nalan, Sedat için özel bir sürpriz hazırladı. Ancak Sedat o gece eve gelemeyeceğini ve otelde kalacağını söyledi. Bunun üzerine Nalan, otelin yolunu tuttu. Otel odasında eşi Nalan'ı gören Sedat şaşkınlık yaşadı. Nalan ise Sedat'la birlikte romantik anlar yaşamak istedi.

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Sedat ve Nalan'ın yakınlaştığı anlarda ise otel odasına giren Cana, onları yatakta yakaladı. Odaya giren Cana'yı gören Sedat ise büyük şok yaşadı.

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NALAN VE HAYRİ DÜĞÜNDEN SONRA İLK DEFA KARŞILAŞTI

Camdaki Kız'ın son bölümünde Sedat ve Nalan, Rafet'i almak için Hayri'nin evine geldi.

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Hayri karşısında onları görünce şaşkınlık yaşadı. Sedat ve Nalan ise, Rafet'i eve dönmek için ikna etmeye çalıştı.

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HAYRİ, RAFET'İN ÖZEL ŞOFÖRÜ OLDU

Kalp krizi geçiren Rafet’in hayatını kurtaran Hayri’ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verdi. Hayri artık onun özel şoförü oldu. Bu duruma ise en çok Tako bozuldu.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Kalp krizi geçiren Rafet’in hayatını kurtaran Hayri’ye minnet duyan Rafet, ona şoförü olarak iş verir. Rafet, eve döndüğünde ise tüm aileyi şaşırtan ve taşları yerinden oynatacak kararını açıklar.
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Hakkında çıkan haberlerle ilgili Feride’den özür dilese de annesinin gönlünü alamayan Nalan; Sedat’a beklenmedik bir sürpriz yapar.

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Burcu Biricik Cihangir Ceyhan Camdaki Kız dizisi
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