Camdaki Kız 20. son bölümde Nalan'ı yıkan olay! Babası Adil'i, eşi Sedat'ın yasak aşkı Cana ile yakaladı!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 20. bölümüyle 18 Kasım Perşembe seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

NALAN, BABASI ADİL VE CANA'YI BİRLİKTE GÖRDÜ!

Camdaki Kız'ın 20. bölümünde Nalan, Cana'nın Sedat'a attığı mesaj sonrası restorana gitti. Nalan, eşi Sedat'ı yasak aşkı Cana ile yakalayacağını sanarken karşısında babasını görünce büyük yıkım yaşadı.

MUZO'NUN SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Camdaki Kız son bölümde Nalan'ın Billur'la arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, kendisinden hiç beklenmeyen bir durumun içine düştü.

Melisa, aslında Hayri'nin bir tanıdığı ve annesine bakmakla yükümlü olan bir kızdır. Muzo, bambaşka bir senaryoyla Nalan'a benzemesi için de özel istekte bulunduğu Melisa'yı Sedat ve Nalan'la tanıştırdı.

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Sedat'ı geri döndürmek ve evliliğini kurtarmak için büyük bir mücadele veriyor. Sedat'ı geri döndürmekte başarılı olan Nalan, bu kez Rafet'le konuşma yapar.

Rafet, Nalan'ın yaptığı konuşmadan oldukça etkilenir ve çocuklarını tekrar bir arada görmek için harekete geçer. Feride, kızının evliliğini kurtarabilmesinden dolayı oldukça memnundur. Cana ise Alp'in şüphelerine karşı oldukça tedirgindir. Alp, Cana'nın hareketlerinden şüphelenip, işin aslını öğrenmek için harekete geçer.

Cana, Sedat'ın hayatından çıkmak istemesinin ardından büyük bir hırsa kapılır ve hiç beklenmeyen sinsi bir plan yapar. Nalan’ın Billur ile arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, yalancı sevgilisi Melisa’yı Nalan ve Sedat’la tanıştırır.



Melisa'nın gerçekte kim olduğunu öğrendiğinde ise büyük bir şaşkınlık yaşayan Muzo, bu olaydan nasıl kurtulacak? Nalan, Cana'yla Sedat'ı yakalamak üzere gittiği yerde şoke eden bir olay yaşıyor.



