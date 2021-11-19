MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız 20. son bölümde Nalan'ı yıkan olay! Babası Adil'i, eşi Sedat'ın yasak aşkı Cana ile yakaladı!

Camdaki Kız 20. son bölümde Nalan'ı yıkan olay! Babası Adil'i, eşi Sedat'ın yasak aşkı Cana ile yakaladı!

19.11.2021 03:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D'de ekrana gelen Camdaki Kız, 20. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Camdaki Kız son bölüm final sahnesinde Nalan, yemekte Sedat'ın telefonuna gelen Cana'nın çağrılarını ve mesajlarını yakaladı. Ancak kimseye hiçbir şey belli etmeden soluğu Cana'nın bulunduğu mekanda aldı. Nalan bir köşede oturup Sedat'ın gelmesi ve ihaneti görmek için beklerken, Cana'yla buluşmaya gelen kişi Nalan'ı şoke etti. Nalan, babası Adil'in Cana ile buluştuğunu gördü.

Camdaki Kız 20. son bölümde Nalan'ı yıkan olay! Babası Adil'i, eşi Sedat'ın yasak aşkı Cana ile yakaladı!

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesinin konu alındığı dizisi Camdaki Kız dizisi 20. bölümüyle 18 Kasım Perşembe seyirci karşısına çıktı. Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Hande Ataizi, Nur Sürer, Enis Arıkan, Tamer Levent, Cihangir Ceyhan ve Devrim Yakutoğlu'nun başrollerde oynadığı Camdaki Kız'ın son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşandı.

cam14

NALAN, BABASI ADİL VE CANA'YI BİRLİKTE GÖRDÜ!

Camdaki Kız'ın 20. bölümünde Nalan, Cana'nın Sedat'a attığı mesaj sonrası restorana gitti. Nalan, eşi Sedat'ı yasak aşkı Cana ile yakalayacağını sanarken karşısında babasını görünce büyük yıkım yaşadı.

cam20_2

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Camdaki Kız itirafı: Gerçeği çok daha ağır ve travmatikGülseren Budayıcıoğlu'ndan Camdaki Kız itirafı: Gerçeği çok daha ağır ve travmatik

MUZO'NUN SEVGİLİSİ ORTAYA ÇIKTI

Camdaki Kız son bölümde Nalan'ın Billur'la arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, kendisinden hiç beklenmeyen bir durumun içine düştü.

6194af48e226010d308ddf4c

Melisa, aslında Hayri'nin bir tanıdığı ve annesine bakmakla yükümlü olan bir kızdır. Muzo, bambaşka bir senaryoyla Nalan'a benzemesi için de özel istekte bulunduğu Melisa'yı Sedat ve Nalan'la tanıştırdı.

6194af48e226010d308ddf54

CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nalan, Sedat'ı geri döndürmek ve evliliğini kurtarmak için büyük bir mücadele veriyor. Sedat'ı geri döndürmekte başarılı olan Nalan, bu kez Rafet'le konuşma yapar.

6194af48e226010d308ddf4e

Rafet, Nalan'ın yaptığı konuşmadan oldukça etkilenir ve çocuklarını tekrar bir arada görmek için harekete geçer. Feride, kızının evliliğini kurtarabilmesinden dolayı oldukça memnundur. Cana ise Alp'in şüphelerine karşı oldukça tedirgindir. Alp, Cana'nın hareketlerinden şüphelenip, işin aslını öğrenmek için harekete geçer.

6194af48e226010d308ddf4d

Cana, Sedat'ın hayatından çıkmak istemesinin ardından büyük bir hırsa kapılır ve hiç beklenmeyen sinsi bir plan yapar. Nalan’ın Billur ile arasını yapmaya çalıştığını öğrenen Muzo, yalancı sevgilisi Melisa’yı Nalan ve Sedat’la tanıştırır.

6194af48e226010d308ddf57
Melisa'nın gerçekte kim olduğunu öğrendiğinde ise büyük bir şaşkınlık yaşayan Muzo, bu olaydan nasıl kurtulacak? Nalan, Cana'yla Sedat'ı yakalamak üzere gittiği yerde şoke eden bir olay yaşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
MİT dizisi Teşkilat'ta şoke edecek Squid Game sahnesi!MİT dizisi Teşkilat'ta şoke edecek Squid Game sahnesi!
Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Hande Ataizi Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

Kahramanmaraş Milletvekili İmran Kılıç hayatını kaybetti

Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Muharrem İnce: Merkez Bankası Başkanı ve PPK Üyeleri hakkında suç duyurusunda bulunacağız

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Ankara'da bir apartmanda patlama

Ankara'da bir apartmanda patlama

Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası eleştirisi: Hangi Erdoğan?

Kılıçdaroğlu'ndan Merkez Bankası eleştirisi: Hangi Erdoğan?

Faiz kararına Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 'alkol koması' benzetmesi

Faiz kararına Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken 'alkol koması' benzetmesi

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Hayranının yüzüne işemişti! Açıklama geldi

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinsel organının fotoğraflarını...

Müge Anlı'da kan donduran olay! Cinsel organının fotoğraflarını...

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Beren Saat'in büyük aşkıydı! Eşini gören şaşıp kaldı!

Beren Saat'in büyük aşkıydı! Eşini gören şaşıp kaldı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.