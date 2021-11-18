MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Camdaki Kız itirafı: Gerçeği çok daha ağır ve travmatik

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Camdaki Kız itirafı: Gerçeği çok daha ağır ve travmatik

18.11.2021 21:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Psikiyatr-yazar Gülseren Budayıcıoğlu, kitabından uyarlanan ve büyük ses getiren Camdaki Kız dizisi hakkında konuştu. Burcu Biricik'in başrol oynadığı Camdaki Kız'daki hikayenin gerçekte çok daha ağır ve travmatik olduğunu söyleyen Budayıcıoğlu, "Herkes abarttığımızı düşünüyor ama gerçeği çok daha fena. Bunu azaltarak yazabildim, gerçeği olduğu gibi veremezdik" dedi.

Gülseren Budayıcıoğlu'ndan Camdaki Kız itirafı: Gerçeği çok daha ağır ve travmatik

Bloomberg HT'de yayınlanan Fatih Altaylı ile Bire Bir, programına konuk olan Dr. Gülseren Budayıcıoğlu ilginç açıklamalar yaptı. Kitaplarından yola çıkılarak televizyona uyarlanan Masumlar Apartmanı, İstanbullu Gelin, Camdaki Kız ve Doğduğun Ev Kaderindir dizilerle bilinen Psikiyatr-yazar Gülseren Budayıcıoğlu, Fatih Altaylı'nın sorularını yanıtladı.

"YAPIMCILAR YAKAMA YAPIŞTI"

Kitaplarından, 'İstanbullu Gelin', 'Kırmızı Oda', 'Doğduğun Ev Kaderindir', 'Masumlar Apartmanı' ve 'Camdaki Kız' gibi diziler çıkan Budayıcıoğlu, "Kitabımı okuyan yapımcılar sık sık 'bunu dizi yapalım' teklifiyle geldiler. 'İstanbullu Gelin'in çok sevilmesi ve Emmy adayı olması motivasyonumu artırdı. 'Kırmızı Oda'da benim çok çalışmam gerekiyor. Bir senaristin tek başına yazabileceği dizi değil. Binnur Kaya'ya 'Böyle devam edersen seni kliniğe alacağım' diyorum." ifadelerini kullandı.

g1

"CAMDAKİ KIZ'IN YAŞADIKLARI DAHA KÖTÜ"

"Camdaki Kız'da o kızın çektikleri asabımı bozuyor" diyen Altaylı'ya yanıt veren Budayıcıoğlu, yaşanılan gerçek hikayenin diziden çok daha ağır ve travmatik olduğunu söyledi.

Camdaki Kız hakkında açıklamalar yapan Budayıcıoğlu, şu ifadeleri kullandı:

g2
"O kızın geçmişte neler yaşadığını gerçeği olduğu gibi gösterseydik,'Bu neymiş!' dersiniz. Gerçeği daha da fena. Herkes abarttığımızı düşünüyor ama öyle değil. Ben olabildiği kadar azaltarak yazdım. Gerçekte aile de üst düzey bir aile, ama kıza iyilik adı altında yapılıyor. Televizyondaki hali iyi hali, şekil değiştirdiğimiz doğru zaten aslını gösteremeyiz. Ama kızın yaşadıkları bundan çok daha ağır ve travmaktik"


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...Seni yarı yolda bırakmayacak çözümler için...
PARTNER 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması 59 yaşındaki Hatice Aslan'dan bikinili poz açıklaması
Çağatay’ın hamlesi Yıldız’ı şoke ettiÇağatay’ın hamlesi Yıldız’ı şoke etti
Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Çarpıcı iddia: İstifa ve görevden almalar olabilir

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Merkez Bankasının faiz kararı sonrası siyasilerden art arda sert tepkiler

Ekonomistlerden faiz kararına ilişkin ilk tepkiler

Ekonomistlerden faiz kararına ilişkin ilk tepkiler

Kritik faiz kararı açıklandı

Kritik faiz kararı açıklandı

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

Ekonomist Necmettin Batırel'den sosyal medyayı sallayan dolar açıklaması

Öpüşme izni! Sahnede oyunu kesip...

Öpüşme izni! Sahnede oyunu kesip...

İlginizi Çekebilir

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Yok artık dedirten, 150 TL'nin altında konforlu spor ayakkabı modelleri

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Bunu daha önce de yaptı! Rüzgar esince her şeyi meydana çıktı

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Kokusuyla tüm duyuları uyaran en iyi erkek parfüm çeşitleri

Programdan ayrıldı! Bircan Bali ve Seren Serengil'i suçladı

Programdan ayrıldı! Bircan Bali ve Seren Serengil'i suçladı

Babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye...

Babası son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye...

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Ekrem İmamoğlu'nun eski işini öğrenen Karsu şaşkına döndü! "Gerçekten mi?"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.