MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız Cana diziden ayrılıyor mu? Hande Ataizi projeden çıkıyor mu? Camdaki Kız'dan üzen haber!

Camdaki Kız Cana diziden ayrılıyor mu? Hande Ataizi projeden çıkıyor mu? Camdaki Kız'dan üzen haber!

01.12.2022 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Perşembe akşamlarına damga vuran Camdaki Kız dizisi bu akşam yine yeni bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Ancak Camdaki Kız'dan üzen haber geldi. Dizinin 3. sezonunda ana kadroda yer alan Hande Ataizi'nin projeye veda edeceği açıklandı. Bu haberin ardından Camdaki Kız Cana diziden ayrılıyor mu? Camdaki Kız Cana projeye nasıl veda edecek? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Camdaki Kız Cana diziden ayrılıyor mu? Hande Ataizi projeden çıkıyor mu? Camdaki Kız'dan üzen haber!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'dan üzen haber geldi. OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisinin 61. bölümünde bomba bir ayrılık yaşanacağı açıklandı. Bu haberlerin ardından Camdaki Kız Cana diziden ayrılıyor mu? Hande Ataizi projeden çıkıyor mu? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...

Camdaki Kız Cana 2

CAMDAKİ KIZ CANA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Camdaki Kız dizisinin 3. sezonunda ana kadroda yer alan Hande Ataizi projeye veda ediyor.

Camdaki Kız Cana3

Rolü gereği bebek bekleyen Ataizi’nin projeden 61. bölümde ayrılması planlanıyor. Bu veda beraberinde bir ayrılık daha getirecek.

Cana kocası

Dizide Hande Ataizi’nin hayat verdiği Cana’nın eşi Alp rolünü oynayan Tolga Çıklaçiftçi’nin de hikâyesi bitiyor. Çıklaçiftçi de 62. bölümde diziden ayrılacak.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ünlü şarkıcı Aydilge, sevilen dizide rol alacak!Ünlü şarkıcı Aydilge, sevilen dizide rol alacak!
Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!Hanımın Çiftliği’nin Gülizar’ı son haliyle ağızları açık bıraktı!
Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!Telefonu bir kaldırdım 'Alo abi ben Alaattin Çakıcı!
Anahtar Kelimeler:
Camdaki Kız dizisi hande ataizi kaç yaşında Hande Ataizi bugün euro bugün euro ne kadar bugün euro ne kadar oldu dolar ne kadar oldu bugün döviz satış euro ne kadar oldu

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Asgari ücret olası zam tablosu! 6 farklı oran masada

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Sedyede gözyaşlarına hakim olamadı!

Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı

Kadın konuğa "Seks pozisyonu..." yanıtı! O soruya dayanamadı

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

Sakarya'da minibüste iğrenç olay! Gözyaşları içinde anlattı: Kızım bağırmış, çağırmış ama...

İstanbul Havalimanı’nda yeni sistem devreye giriyor!

İstanbul Havalimanı’nda yeni sistem devreye giriyor!

CHP’li Veli Ağababa, AK Partili vekili kürsüden Erdoğan’a şikayet etti! ‘Gizli gizli içiyor…’

CHP’li Veli Ağababa, AK Partili vekili kürsüden Erdoğan’a şikayet etti! ‘Gizli gizli içiyor…’

İlginizi Çekebilir

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Vücudunuz imdat sinyali veriyor! Bu görüntü çok tehlikeli

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

TikTok'ta viral oldu! Pratikliğiyle gönülleri fethediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Zehir bu kadar zararlı değil: Tek lokması perişan ediyor

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Kadına tecavüz etmek için tüm binanın elektriklerini kesti!

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Skechers, Under Armour, Adidas... Kaliteli markaların en çok satan spor ayakkabılarını keşfedin

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.