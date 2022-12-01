Camdaki Kız Cana diziden ayrılıyor mu? Hande Ataizi projeden çıkıyor mu? Camdaki Kız'dan üzen haber!

Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız'dan üzen haber geldi. OGM Pictures imzalı Camdaki Kız dizisinin 61. bölümünde bomba bir ayrılık yaşanacağı açıklandı. Bu haberlerin ardından Camdaki Kız Cana diziden ayrılıyor mu? Hande Ataizi projeden çıkıyor mu? gibi soruların yanıtları merak konusu oldu. İşte tüm merak edilenler...

CAMDAKİ KIZ CANA DİZİDEN AYRILIYOR MU?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Camdaki Kız dizisinin 3. sezonunda ana kadroda yer alan Hande Ataizi projeye veda ediyor.

Rolü gereği bebek bekleyen Ataizi’nin projeden 61. bölümde ayrılması planlanıyor. Bu veda beraberinde bir ayrılık daha getirecek.

Dizide Hande Ataizi’nin hayat verdiği Cana’nın eşi Alp rolünü oynayan Tolga Çıklaçiftçi’nin de hikâyesi bitiyor. Çıklaçiftçi de 62. bölümde diziden ayrılacak.

