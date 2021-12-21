MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Camdaki Kız’da Nalan’a rakip geliyor! Hande Erçel bombası

Camdaki Kız’da Nalan’a rakip geliyor! Hande Erçel bombası

21.12.2021 15:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanal D’nin çok izlenen dizi Camdaki Kız’la ilgili bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Son olarak Sen Çal Kapımı dizisinde boy gösteren güzel oyuncu Hande Erçel’in, başrolünü Burcu Biricik’in üstlendiği Camdaki Kız’a transfer olacağı iddia edildi.

Camdaki Kız’da Nalan’a rakip geliyor! Hande Erçel bombası

Başrollerini Burcu Biricik, Enis Arıkan, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin paylaştığı Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız’a sürpriz bir ismin transfer olacağı öne sürüldü. İddialara göre; son olarak sevgilisi Kerem Bürsin’le başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, Camdaki Kız dizisinde rol alacak.

camdaki-kiz-20-yeni-bolum-fragmani-yayinlandi-muzo-nun-sevgilisi-nalan-i-soke-ediyor

Camdaki Kız’da Nalan’a gerçekleri düzgün anlatmayan annesi, Nalan’ın gerçek annesi olan Sema İpekoğlu’nun ablası olduğunu söylemesi izleyicileri sinirlendirdi. Sosyal medyada tepkilere neden olan bölüm sonrası, beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

HANDE ERÇEL, CAMDAKİ KIZ'DA!

Takvim’in haberine göre; “Yakın zamanda ekranlarda bulunacağım” diyen Hande Erçel, Camdaki Kız dizisinde rol alacak. Camdaki Kız dizisine Begüm karakteri olarak giriş yapması beklenen güzel oyuncunun, Enis Arıkan’ın canlandırdığı Muzo karakterinin gerçek aşkı olacağı öne sürüldü.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da; Hande Erçel’in 2 bölüm sonra diziye dahil olacağı söylentiler arasında.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almışHülya Avşar 5 milyon TL'lik yeni araç almış
PARTNEREce Seçkin'in cesur tercihiEce Seçkin'in cesur tercihi
Arka Sokaklar’da neler oluyor? Rıza Baba, Mesut'a el kaldırıyorArka Sokaklar’da neler oluyor? Rıza Baba, Mesut'a el kaldırıyor
Anahtar Kelimeler:
Hande Erçel Camdaki Kız dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! TL mevduat hesaplarıyla ilgili yeni düzenleme

Dolar neden düştü?

Dolar neden düştü?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara müjde! O vergiler kaldırıldı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara müjde! O vergiler kaldırıldı...

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında çok sert düşüş! Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası dolar ve altında çok sert düşüş! Dolar ve altın fiyatları ne kadar oldu?

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Survivor yarışmacısından skandal sözler! ''Kucağım daha zevkli''

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

Zorbay Küçük'ün cezası belli oldu...

İlginizi Çekebilir

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Modası asla geçmeyen balon kol kesime sahip kıyafet önerileri

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Cinsiyet değiştirmişti! İşte son hali

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

Sizi cilt lekesi derdinden kurtaracak en iyi leke kremi çeşitleri

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

İhanet yatağın üstündeki ayı sayesinde ortaya çıktı

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Nesrin Cavadzade’nin sevgilisi Gökhan Alkan’a: Derhal ondan ayrıl

Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti! Sosyal medyada linç edildi

Koray Avcı'nın takipçisine verdiği yanıt tepki çekti! Sosyal medyada linç edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.