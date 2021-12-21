Camdaki Kız’da Nalan’a rakip geliyor! Hande Erçel bombası

Başrollerini Burcu Biricik, Enis Arıkan, Devrim Yakut ve Feyyaz Şerifoğlu gibi isimlerin paylaştığı Kanal D’nin sevilen dizisi Camdaki Kız’a sürpriz bir ismin transfer olacağı öne sürüldü. İddialara göre; son olarak sevgilisi Kerem Bürsin’le başrollerini paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde rol alan Hande Erçel, Camdaki Kız dizisinde rol alacak.

Camdaki Kız’da Nalan’a gerçekleri düzgün anlatmayan annesi, Nalan’ın gerçek annesi olan Sema İpekoğlu’nun ablası olduğunu söylemesi izleyicileri sinirlendirdi. Sosyal medyada tepkilere neden olan bölüm sonrası, beklenmeyen bir gelişme yaşandı.

HANDE ERÇEL, CAMDAKİ KIZ'DA!

Takvim’in haberine göre; “Yakın zamanda ekranlarda bulunacağım” diyen Hande Erçel, Camdaki Kız dizisinde rol alacak. Camdaki Kız dizisine Begüm karakteri olarak giriş yapması beklenen güzel oyuncunun, Enis Arıkan’ın canlandırdığı Muzo karakterinin gerçek aşkı olacağı öne sürüldü.

Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmasa da; Hande Erçel’in 2 bölüm sonra diziye dahil olacağı söylentiler arasında.

