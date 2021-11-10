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Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin eşini Buse Varol mu canlandıracak?

10.11.2021 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü şarkıcı Alişan’ın eşi Buse Varol, uzun zamandır ara verdiği oyunculuğa geri dönmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz günlerde “setlere dönüyorum” diye açıklama yapan Buse Varol’un, Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterinin eşinin canlandıracağı ileri sürüldü.

Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin eşini Buse Varol mu canlandıracak?

Camdaki Kız dizisi ilk sezonki başarısını ikinci sezonda da sürdürüyor. Hayri karakteriyle Camdaki Kız dizisine dahil olan Cihangir Ceylan’dan sonra gözler Hayri’nin eşini kimin canlandıracağına döndü.

Dizinin başrollerinde Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Nur Sürer, Hande Ataizi, Hamza Yazıcı ve Selma Ergeç gibi ünlü isimlerin yer aldığı Camdaki Kız, yayınlandığı her bölümle dikkati çekiyor.

Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği ve hikayenin kilit isimlerinden olan Hayri karakteri, Nalan'la olan samimiyeti ilerletti. Rafet Koroğlu'nun yanında işe giren ve Nalan'ı yalnız bırakmayan Hayri'nin eşinin kim olacağı ise merak ediliyor.

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Dizinin hayranları, Cihangir Ceyhan'ın eşi olarak kimin kadroya dahil olacağını araştırmaya başladı.

CAMDAKİ KIZ HAYRİ'NİN EŞİNİ BUSE VAROL MU OYNAYACAK?

Buse Varol geçtiğimiz günlerde setlere döneceğinin müjdesini vererek, "Yeniden bir diziyle anlaştım. İnşallah aralık ayında başlayacağım. O yüzden Instagram'ımda bir temizlik yaptım kendimce. Sadece kendi fotoğraflarım olsun işle ilgili şeyler paylaşayım diye" ifadelerini kullanmıştı.

Varol'un Camdaki Kız dizisiyle anlaştığı ve Hayri'nin eşi Türkan'a hayat vereceği iddia edildi.

Dizi ekibinden ve Buse Varol'dan net bir açıklama gelmezken, Hayri'nin eşini kimin oynayacağının bir süre daha merak edileceği öngörülüyor.

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Buse Varol
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