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Camdaki Kız dizisinin çekimleri başladı

18.08.2021 10:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Burcu Biricik ile Feyyaz Şerifoğlu ikilisinin paylaştığı geçtiğimiz yılın ses getiren yapımlarından olan Camdaki Kız dizisinin çekimleri başladı. Çekimlerin başladığını dizede Muzo karakterini canlandıran Enis Arıkan ve Nalan'ı canlandıran Burcu Biricik Instagram hesabından paylaştı.

Camdaki Kız dizisinin çekimleri başladı

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli kitabından uyarlanan ve Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşan 'Camdaki Kız'ın yeni sezonu için geri sayım başladı. 10 Haziran'da yayınlanan dokuzuncu bölümüyle sezon finali yapan yapımda 'Nalan' karakterine hayat veren Burcu Biricik ve dizinin Muzo'su Enis Arıkan, setten ilk kareleri yayınladı.

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Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik, "Nalan evde" notuyla setten ilk kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

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Burcu Biricik ve Enis Arıkan’ın set fotoğrafları Camdaki Kız dizisinin hayranlarını bir hayli heyecanlandırdı.

CAMDAKİ KIZ SEZON FİNALİNDE NE OLMUŞTU?

Camdaki Kız’ın sezon finaline Feride’nin Cana’ya gözdağı verdiği sahne damgasını vurdu. Feride, düğün bitiminde Cana ve Sedat'ı yan yana görür. Sedat'tan ayrılamayan Cana'yı ise büyük bir sürpriz beklemektedir. Feride, Cana'yı yalnız yakaladığı yerde saçından asılarak Sedat'tan uzak durması için tehdit eder. Cana'nın ise hiçbir şeyden korkusu yoktur. Ancak Feride, tüm gücünü kullanarak Cana'nın canını yakmaya hazırdır.

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MUZO’DAN SEDAT’A SERT UYARI

Dizinin sezon finalinde büyük bir sır da açığa çıkmış oldu. Muzaffer ve Sedat, geçmişte Nalan'a benzeyen sarışın bir kadını sevmiştir. Muzaffer’in, Sedat'a Nalan'ı hak etmediğini söylemesi üzerine Sedat, öfkeyle abisine geçmişteki olayı hatırlatır. Muzo, Sedat'ı Nalan'ı üzmemesi konusunda bir kez daha sert bir tavırla uyarır.

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Dizide bir de yepyeni bir sürpriz ortaya çıktı. Nalan, gözyaşları içinde ağlarken omzuna dokunan kişi Hayri izleyici de büyük merak uyandırdı.

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Anahtar Kelimeler:
Burcu Biricik Enis Arıkan Camdaki Kız dizisi
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