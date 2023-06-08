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Camdaki Kız final tarihi belli mi, ne zaman bitiyor? Camdaki Kız bugün var mı? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

08.06.2023 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisi büyük bir heyecanla izlenmeye devam ediyor. Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan, Tamer Levent, Enis Arıkan, Nur Sürer ve Devrim Yakut gibi isimleri kadrosunda bulunduran dizi, perşembe akşamlarının en çok izlenen yapımları arasında yer alıyor. Kullanıcılar Camdaki Kız'ın final tarihini araştırıyor. Peki, Camdaki Kız final tarihi belli mi, ne zaman bitiyor? Camdaki Kız bugün var mı? İşte son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı...

Camdaki Kız final tarihi belli mi, ne zaman bitiyor? Camdaki Kız bugün var mı? Son bölüm özeti ve Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin bu yıl final sezonuyla ekranlara gelen dizisi Camdaki Kız'ın yeni bölümü günün hakkında en çok arama yapılan konularından biri durumunda bulunuyor. Perşembe günleri izleyicilerin karşısına çıkan dizinin yeni bölümü merak edildi. İşte Camdaki Kız yeni bölüm ve final tarihiyle ilgili detaylar...

CAMDAKİ KIZ FİNAL TARİHİ BELLİ Mİ, NE ZAMAN BİTİYOR?

Camdaki Kız dizisi, 15 Haziran Perşembe günü 82. yeni bölümüyle final yapacak.

CAMDAKİ KIZ BUGÜN VAR MI?

Perşembe akşamlarının reyting rekortmeni Camdaki Kız, bu akşam yeni bölümü ile Kanal D ekranlarında sevenleriyle buluşacak. Dizi, saat 20.00'de başlayacak. Camki Kız bu akşam 81. bölüm ile ekrana gelecek.

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CAMDAKİ KIZ SON BÖLÜM ÖZETİ

Hayri, Nalan'ı aldatmaya başlar. Nalan ise olanlardan şüphelenir ama bir şey yapamaz. Hayri gönlünü kaptırdığı Laz kızı için Nalan'dan vazgeçer. Bunu duyan Nalan adeta deliye döner. Laz kızı ise Hayri'yi ailesinden ve çocuklarından ayırıp tamamen elde etmeye çalışır.

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Nalan, sıcakkanlılığı ile herkesin ilk görüşte sevgisini kazanan, dünyalar güzeli bir genç kadındır. Ailesinin tek çocuğu olduğu için el bebek gül bebek büyütülmüş, hayatını varlık içinde yaşamış ve en iyi okullardan dereceyle mezun olan Nalan, Türkiye'nin en büyük oteller zinciri olan Koroğlu'nun şirketinde mimar olarak çalışırken birden kendisini Sedat Koroğlu'yla evlilik arifesinde bulur.

Nalan ve Sedat, geçmişlerinde sakladıkları karanlık sırlardan uzaklaştıklarını düşünerek, umutla bu masalda el ele yürümeye başlasalar da; kısa bir zaman sonra hayatları, gerçek bir karanlığa gömülecektir.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Yabancı Damat
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Yaprak Dökümü
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk ve Umut
17:00 Hicran
18:30 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
23:45 Üç Kız Kardeş
02:00 Poyraz Karayel
04:00 Kavak Yelleri

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