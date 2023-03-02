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Camdaki Kız Hayri’nin eşi bakın kim çıktı! “Türkan bu mu yani”

02.03.2023 10:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız perşembe akşamları yeni bölümleri ile izleyici karşısına çıkıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan dizide Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği Hayri’nin eşinin kim olacağı merak konusuydu. Yayınlanan fragmanda Türkan’ın kim olduğunu görenler çok şaşırdı.

Camdaki Kız Hayri’nin eşi bakın kim çıktı! “Türkan bu mu yani”

Perşembe akşamları yayınlanan Camdaki Kız oyuncuları arasında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan gibi isimler yer alıyor. Cihangir Ceyhan’ın hayat verdiği Hayri’nin eşi diziye dahil oluyor.

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Yeni bölümde Hayri’nin eşi Türkan diziye dahil olacak. Türkan karakterine ünlü oyuncu Hivda Zizan Alp hayat veriyor.

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Dizinin yeni bölüm fragmanına takipçileri “Türkan bu mu yani”, “Sonunda Türkan geldi”, “Nalan’a yazık olacak” yorumlarında bulundu.

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1993 doğumlu olan Hivda Zizan Alp, Sefirin Kızı dizisinde rol verdiği Elvan karakteri ile büyük beğeni toplamıştı.

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Haliç Üniversitesi, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı mezunu olan Zizan’ın rol aldığı diziler arasında Fi de bulunuyor.

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