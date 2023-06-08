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Camdaki Kız Hayri öldü mü? Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı? Camdaki Kız'ın gerçek hikayesi gündem oldu

08.06.2023 14:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinde Hayri’nin ölüp ölmediği merak konusu haline geldi. Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan gibi isimlerin yer aldığı Camdaki Kız her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor. Dizinin yeni bölümüne Hayri’nin kanlar içinde yere yığılması damga vurdu. Peki, Camdaki Kız Hayri öldü mü? Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı?

Camdaki Kız Hayri öldü mü? Cihangir Ceyhan diziden ayrıldı mı? Camdaki Kız'ın gerçek hikayesi gündem oldu

Camdaki Kız dizisinde Hayri karakterine hayat veren Cihangir Ceyhan’ın diziden ayrılıp ayrılmadığı merak konusu oldu. Kanal D’de ekrana gelen dizie Hayri’nin kanlar içinde yere yığılmasının ardından Camdaki Kız’ın gerçek hikayesi gündem oldu.

CAMDAKİ KIZ'DA HAYRİ ÖLDÜ MÜ?

Camdaki Kız dizisinin yeni bölümünde Laz Kızı, Hayri’nin daha önce boşandığını öğrendikten sonra Hayri’ye çok öfkeleniyor ve gözünü karartıp onun karşısına çıkıyor. Laz Kızı Hayri ve Türkan'ın evine gidiyor. Cihangir Ceyhan'ın hayat verdiği Hayri kanlar içinde yere düşüyor.

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Gülseren Budayıcıoğlu'nun eserinden ekrana uyarlanan Camdaki Kız'da Hayri'nin Laz Kızı tarafından öldürüleceği biliniyor. Ancak bunun ne zaman olacağı hakkında bir açıklama bulunmuyor.

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Cihangir Ceyhan'ın diziden ayrılıp ayrılmayacağı yeni bölümle birlikte netleşmiş olacak.

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