Camdaki Kız'ın final bölümünde şaşırtan hata! İzleyicinin gözünden kaçmadı

Oyuncuları arasında Burcu Biricik, Cihangir Ceyhan ve Feyyaz Şerifoğlu'nun yer aldığı Camdaki Kız dizisi 82. final bölümüyle ekrana veda etti. Dizinin final bölümünde atılan düğün sahnesi ise uzun süre konuşuldu. Herkesin heyecanla beklediği o sahnenin çekilmesine rağmen yayınlanmadığı gerçeği ise dizinin hayranlarını üzdü.

Şimdi de Camdaki Kız'ın final bölümünde yapılan çekim hatası sosyal medyada gündem oldu. Dikkatli izleyenlerin gözünden kaçmayan o hata herkesi şaşırttı.

Dizinin 82. final bölümünün son sahnesinde Nalan'ın parmağında yüzük olmayışı dikkat çekti.

O anlar sosyal medya paylaşılıp 'Şu yüzük meselesini biri açıklasın', 'Önemsenmemiş bir final', 'Aceleye getirilmiş bir final', 'Sadece Feride'nin yüzüğü var alyans yok' gibi yorumlar yapıldı.

Dizinin final bölümünde herkes Nalan ve Sedat'ın düğün sahnesininin yayınlanması bekledi. Ancak heyecanla beklenen o sahne yayınlanmadı. Üç sezon boyunca perşembe akşamlarına damga vuran dizinin senaristi Seda Altaylı Turgutlu'da bu duruma sosyal medya hesabından isyan etti.

Ünlü senarist sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; “Onca emek verilip çekilen ama atılan düğün bloğuna rağmen iyi finaldi be… Düğünü kimseye sormadan atana zeka ve vizyon diliyorum. Nazar kalkanlarını açalım ve birinciliğimizi kutlayalım” ifadelerini kullandı.

