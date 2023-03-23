Camdaki Kız'ın Hayri'si Cihangir Ceyhan eski haliyle herkesi şaşırttı! Görenler tanıyamadı

Adana Sıfır Bir'deki 'Cio Baba' rolü ile tanınan Cihangir Ceyhan, şimdilerde Camdaki Kız dizisiyle adından epey söz ettiriyor. İmkansızlıklar içinde çekimlerine başlanan Adana Sıfır Bir dizisi kısa sürede geniş kitlelerce sevilmiş ve sonrasında Blu TV'de yayınlanmıştı. Ceyhan'ın yıllar önceki halleri ortaya çıktı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Yer aldığı projelerle yıldızı parlayan oyuncu, Camdaki Kız'dan önce Alev Alev dizisinde Dilan Çiçek Deniz'le birlikte başroldeydi.

HER MESLEK VAR

Ceyhan'ın ünlü olmadan önce garsonluk ve düğün fotoğrafçılığı yaptığı ortaya çıktı. Dizinin parlayan yıldızı Cihangir Ceyhan kameralar karşısına ilk kez 'Yusuf' isimli sinema filmi için geçmişti. Daha sonra 'Sıfır Bir Adana' isimli dizisiyle izleyiciyle buluşan Ceyhan, Çukur dizisinde 'Azer' karakteriyle hafızalara kazındı.

GÖRENLER TANIYAMADI

Cihangir Ceyhan'ın Camdaki Kız Hayri'yi oynamadan önceki halleri gündem oldu. Farklı farklı kılıklarda izleyicinin karşısına çıkan Ceyhan, en çok da Adana Sıfır Bir dizisindeki Cio Baba karakteri ile seviliyor.

Cio, Özgür ve Savaş'ın hikayesinin anlatıldığı Adana Sıfır Bir dizisi imkansızlıklar nedeniyle önce Youtube üzerinden yayınlanmaya başlamış. Dizinin ünü Adana'yı aşınca Blu TV, diziyi kendi platformlarında yayınlanmasını teklif etmiş. İlk sezonu Youtube'dan yayınlanan dizinin kalan diğer sezonları Blu TV'de yayınlandı.

'AZER KURTULUŞ' KARİYERİNİN MİHENK TAŞLARINDAN

Adana Sıfır Bir dizisinden beklenmedik ve tartışmalı bir şekilde ayrılan Cihangir Ceyhan, daha sonra Çukur dizisine geçiş yaptı. Çukur'da Azer Kurtuluş karakterine hayat veren Ceyhan, izleyiciler tarafından kısa sürede sahiplenildi.

Hatta bir dönem Ceyhan için 'diziyi o taşıyor' yorumları bile yapılmıştı. Göründüğü kadarıyla, rol aldığı her proje için farklı tiplemelere girmekten çekinmeyen Ceyhan'ı daha farklı tiplerle görecek gibiyiz.

