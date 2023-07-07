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Camdaki Kız'ın Levent'i Tuğrul Tülek aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı! Çöp Adam'ın yıldızıyla...

07.07.2023 12:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Levent rolüyle tanınan Tuğrul Tülek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla aşkını ilan etti. Tülek, kendisi gibi oyuncu Ezgi Çelik ile birlikteliğini Akyaka tatilinden karelerini paylaşarak duyurdu.

Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Selma Ergeç, Enis Arıkan ve Cihangir Ceyhan gibi isimlerin rol aldığı Camdaki Kız dizisinde hayat verdiği Levent rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Tuğrul Tülek aradığı aşkı sonunda buldu.

Ünlü oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda meslektaşı Ezgi Çelik ile aşk yaşadığını ilan etti. Sosyal medya hesabından sevgilisiyle samimi pozlarını yayınlayan Tülek, "Akyaka'da gün batımı" notunu yazdı. Ezgi Çelik ise paylaşıma kalp emojisi koydu.

Tuğrul Tülek 1

Tuğrul Tülek'in sevgilisi Ezgi Çelik, Dayan Yüreğim, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Arka Sokaklar, Ben de Özledim, Bir Çocuk Sevdim, Şubat ve Kanunsuz Topraklar gibi başarılı projelerde rol almıştı.

ezgi çelik

Güzel oyuncu son olarak Çöp Adam dizisinde Elit karakterine hayat vermişti.

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