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  4. Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan hayranını çok utandırdı

Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan hayranını çok utandırdı

29.07.2021 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, sosyal medyadaki eğlenceli paylaşımlarına devam ediyor. Son olarak, bir hayranını hayli utandırdığı bir paylaşım yaptı.

Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan hayranını çok utandırdı

Ünlü oyuncu Enis Arıkan, yıllarca tiyatro oyunlarında ve komedi projelerinde karşımıza çıkan bir isimdi. Sosyal medyadaki eğlenceli videolarıyla annesini bile bir reklam yıldızı ve fenomene dönüştüren ünlü isim, pandemide de en çok çalışan oyunculardan biri oldu. "Jet Sosyete" dizisi biter bitmez en büyük hayallerinden birini gerçekleştiren Enis Arıkan, Exxen'de çok konuşulan bir talk show yapmaya başladı. Ama yıllar sonra bir dram dizisinde oynaması, sunduğu programı bile gölgede bıraktı. Geçtiğimiz sezonun en çok izlenen işlerinden "Camdaki Kız" dizisi ile ekranda boy gösteren ünlü oyuncu, Muzo karakterindeki performansıyla büyük beğeni topladı. Büyük bir hevesle hazırlandığı ve çok sevilen talk showu ise nihayet hatırlayan birileri çıktı.

Netflix sandılar

enis arıkan2

Enis Arıkan, bir sezon boyunca önemli isimleri ağırladığı programından oldukça memnundu. Bu programa devam edip etmeyeceği belirsizliğini korusa da, Exxen izleyicileri geç de olsa programın müptelası olmaya başladı.

Enis Arıkan

Dün akşam Yasemin Sakallıoğlu'nun konuk olduğu bölümü izleyen bir seyirci, programı bol bol övdü. Ama överken Exxen'den bahsetmeyip Netflix'i etiketleyince Enis Arıkan'ın alay konusu oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Netflix Enis Arıkan Yasemin Sakallıoğlu Exxen Camdaki Kız dizisi
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