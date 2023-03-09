Camdaki Kız'ın Muzo'su Enis Arıkan'ın eski hali görenleri şaşkınlığa uğrattı! "Bu kim aybalam?.."

Son dönemin gözde projelerinden Camdaki Kız'da Muzaffer'i canlandıran Enis Arıkan yine çok konuşuluyor. Alice Müzikali'ndeki tavşan performansı ile de adından epey söz ettiren Arıkan'ın saçsız hali sosyal medyada olay oldu.

Instagram'da 3.2 milyon takipçisi bulunan Arıkan, takipçileriyle oldukça samimi. Kullandığı esprili dil ile oldukça sevilen oyuncu, Camdaki Kız dizisinde Nalan'a destek olan neredeyse tek karakter denebilir.

1983 İstanbul doğumlu olan oyuncu aslen Gazianteplidir. Babasını kçük yaşta kaybeden Arıkan'ın Gamze isminde bir ablası bulunuyor. Ünlü oyuncu Camdaki Kız dizisinden önce, Aynalı Tahir, Uçurum, Genco, Kurtlar Vadisi Pusu, Jet Sosyete, Yasak Elma ve Hayat ağacı gibi dizilerde de rol aldı. Yakın arkadaşı Ezgi Mola ile de 11 12 13 isimli bir tiyatro oyunu da sergileyen oyuncu en son Alice Müzikali ile tiyatro sahnesindeydi.

"SEN ENİS'SEN BU KİM?"

Ünlü oyuncunun eski hali sosyal medyada konuşulmaya başlandı. Enis Arıkan, saçının protez olduğunu her fırsatta söylese de eski halini görenler oldukça şaşırdı.

Ünlü oyuncunun daha önce saçlarının çok seyrek olduğu görülüyor. Saç protezi, burun ve çene dolgusu, alın botoksu yaptırdığı anlaşılan oyuncu eski haline göre epey değişmiş durumda.

SOSYAL MEDYANIN DİLİNE DÜŞTÜ

Arıkan, eski ve yeni hali ile sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden oldu. Bir çok kullanıcı Arıkan'ın eski hali için yorumlarda bulundu.

Kullanıcılar Arıkan'ın değişimi için, "Aybalam sana ne olmuş?", "Eniscim şoktayım", "Yok yaa bu ikisi aynı kişi değil" gibi yorumlarda bulundular.



