MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik depremzedeler için harekete geçti! "Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz!"

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik depremzedeler için harekete geçti! "Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz!"

08.02.2023 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinde canlandığı Nalan karakteriyle 7'den 70'e herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Burcu Biricik depremzedeler için harekete geçti. Camdaki Kız'da Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç ile birlikte Şişli Belediyesi'ne giden Burcu Biricik, depremzedelere gönderilmek üzere gelen eşyaları kolilemek için saatlerce çalıştı.

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik depremzedeler için harekete geçti! "Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz!"

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası harekete geçti. Ünlü oyuncu Camdaki Kız dizisinde Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç ile birlikte Şişli Belediyesi'nde depremzedeler için gönderilen eşyaları koliledi. Burcu Biricik, Şişli Belediyesi'nin mikrofon uzatması üzerine açıklamalarda bulundu.

a1

CAMDAKİ KIZ'IN NALAN'I BURCU BİRİKCİK'TEN ANLAMLI HAREKET

Burcu Biricik, tüm Türkiye'yi derinden sarsan deprem üzerine yaptığı açıklamada yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

aa

"ÇOK KÖTÜ ŞEYLER YAŞADIK"

Ünlü oyuncu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

a2

"Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz. Çok korkunç bir şey yaşadık"

Boyut (49)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam'ın oyuncuları tek yürek oldu!Yalı Çapkını, Ömer ve Çöp Adam'ın oyuncuları tek yürek oldu!
Deprem anında korku dolu anlar! Ünlü oyuncu "10 tane bina gözümün önünde yıkıldı" dediDeprem anında korku dolu anlar! Ünlü oyuncu "10 tane bina gözümün önünde yıkıldı" dedi
MasterChef Tunahan paylaştı: "Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında"MasterChef Tunahan paylaştı: "Taha Duymaz ve ailesi enkaz altında"
Anahtar Kelimeler:
deprem Burcu Biricik Selma Ergeç camdaki kız Oyuncu biricik ünlü oyuncu karakteri

En Çok Okunan Haberler

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Deprem faciasında 3. gün! Acının boyutu giderek artıyor

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Gaziantep’te tepki çeken görüntü! ‘Ekmek kaç para?’ sorusuna ‘14 TL’ diye yanıt aldı

Canlı yayında çizdiği Marmara haritasıyla açıkladı: İnatlaşmanın anlamı yok

Canlı yayında çizdiği Marmara haritasıyla açıkladı: İnatlaşmanın anlamı yok

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken açıklamalar

Depremde yaşanan yıkım havadan görüntülendi!

Depremde yaşanan yıkım havadan görüntülendi!

O şirketlere çağrı: Millete olan borcunuzu ödeme zamanı

O şirketlere çağrı: Millete olan borcunuzu ödeme zamanı

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Ayaklarınızı hak ettiği konforla tanıştırın! En rahat spor ayakkabı modellerinde %40'a varan indirim

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Hoş bir koku sizi olduğunuzdan daha çekici kılar! Beyler işte 2023'ün en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.