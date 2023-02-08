Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik depremzedeler için harekete geçti! "Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz!"

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ilde yıkıma neden olan deprem sonrası harekete geçti. Ünlü oyuncu Camdaki Kız dizisinde Selen karakterine hayat veren Selma Ergeç ile birlikte Şişli Belediyesi'nde depremzedeler için gönderilen eşyaları koliledi. Burcu Biricik, Şişli Belediyesi'nin mikrofon uzatması üzerine açıklamalarda bulundu.

CAMDAKİ KIZ'IN NALAN'I BURCU BİRİKCİK'TEN ANLAMLI HAREKET

Burcu Biricik, tüm Türkiye'yi derinden sarsan deprem üzerine yaptığı açıklamada yaşadığı üzüntüyü dile getirdi.

"ÇOK KÖTÜ ŞEYLER YAŞADIK"

Ünlü oyuncu, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Hayat devam ediyormuş gibi davranmak istemiyoruz. Çok korkunç bir şey yaşadık"





