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Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında ve aslen nereli?

21.10.2021 16:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterini canlandıran Burcu Biricik'in hayatı oldukça merak ediliyor. Sevilen oyuncu daha önce Hayat Şarkısı dizisinde de rol almıştı. Peki Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında ve aslen nereli? İşte ayrıntılar...

Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kimdir? Burcu Biricik kaç yaşında ve aslen nereli?

Burcu Biricik'in hayatı ve kariyeri merak ediliyor. Sevilen oyuncu daha önce Hayat Şarkısı ve Kırmızı Oda dizilerinde oynamıştı. Peki Camdaki Kız'ın Nalan'ı Burcu Biricik kimdir?

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

Burcu Biricik, 4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da dünyaya gelmiştir. 2006 senesinde Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçilmiştir. Burcu Biricik, lise yıllarında katıldığı tiyatro festivalinde ödül aldıktan sonra profesyonel anlamda oyuncu olmaya karar vermiştir.

Ardından Ege Üniversitesi Arkeoloji bölümünde eğitime devam ederken aynı zamanda da Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda oyunculuk eğitimi almıştır.

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Sevilen oyuncu oyunculuk kariyerine Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nda stajyer kadroda yer alarak başlamıştır. Burada İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi çeşitli oyunlarda rol alan isim, 2007 senesinde Show TV’de yayımlanan Maçolar dizindeki yan rolüyle televizyonda ilk kez yer almıştır. Daha sonra Toprağın Günlüğü adlı kısa filmi çeken Burcu Biricik, Kanal D’de 2011 senesinde yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katıldı ve burada birinciliği Alican Aytekin ile paylaşmıştır.

Burcu Biricik daha sonra Muhteşem Yüzyıl ve Ustura Kemal dizilerinde de küçük rollerde oynamıştır. Show TV’de ekrana gelen Düşman Kardeşler dizisindeki Derya adlı Trakyalı bir kızı canlandırdı. Daha sonra Beni Böyle Sev ve Şeref Meselesi dizilerinde rol almıştır.

BURCU BİRİCİK EŞİ KİM, EVLİ Mİ?

2015 ile 2017 yılları arasında Kanal D’de ekrana gelen Hayat Şarkısı’nda Hülya rolünü canlandıran başarılı oyuncu, 2016 yılında Emre Yetkin ile evlenmiştir.


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Burcu Biricik Camdaki Kız dizisi
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