Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik'e büyük övgü! "Hüzünlü Nalan ile karıştırmayın" deyip nazar boncuğu koydu

Camdaki Kız'ın yıldızı Burcu Biricik oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu, Nalan karakterinin hüznünü de mutluluğunu da izleyiciye kusursuz yansıtıyor. Nalan'ı zor günler bekliyor. Muzo'nun Hayri’nin evli ve çocuklu olduğunu öğrenmesi üzerine bu durumu Nalan' anlatmasını istemesi ve Sedat'ın hataları nedeniyle eşinden özür dilemesinin ardından yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. Türkan ile Burcu Biricik'in canlandırdığı Nalan karakteri karşı karşıya geldi. Makyaj sanatçısı Hamiyet Akpınar'da Nalan'ın yaşadıklarına dikkat çekerek Burcu Biricik için övgü dolu sözler söyledi.

'BURCU BİRİCİK' PAYLAŞIMINA NAZAR BONCUĞU KOYDU

Burcu Birick'in karakteristik özelliğine vurgu yapan Akpınar, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşıma nazar boncuğu ekleyip şu ifadeye yer verdi:

"Hüzünlü Nalan ile karıştırmayın. Neşeli Boncuktur kendisi."



