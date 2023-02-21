MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Camdaki Kız’ın Nalan'ı Burcu Biricik’in yakını da enkaz altında kaldı!

Camdaki Kız’ın Nalan'ı Burcu Biricik’in yakını da enkaz altında kaldı!

21.02.2023 09:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından dün Hatay’dan üzen haber geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada Hatay’da 6,4 ve 5,8 büyüklüğünde deprem olduğu duyuruldu. Yeni depremin ardından Camdaki Kız dizisinde Nalan karakterine hayat veren Burcu Biricik bir yakınının enkaz altında kaldığını açıkladı ve yardım çağrısında bulundu.

Camdaki Kız’ın Nalan'ı Burcu Biricik’in yakını da enkaz altında kaldı!

Camdaki Kız dizisi oyuncuları arasında yer alan Burcu Biricik Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından depremzedeler için seferber olan isimlerden biri. Ünlü oyuncu, dün Hatay’da gerçekleşen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Oğuzhan Uğur’a mesaj atarak amcasının enkaz altında kaldığını açıkladı.
burcuuu

ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Burcu Biricik Oğuzhan Uğur’un bir paylaşımının altına, “Amcam enkaz altında kaldı lütfen acil yardım!!! Yönlendirebileceğiniz bir ekip var mıdır Oğuzhan” yazdı.
burcu-biricik

OĞUZHAN UĞUR DEPREMİN ARDINDAN AÇIKLAMIŞTI

Oğuzhan Uğur Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bölgeye çadır kent kurmak için giden ekibimizden, hem de yetkililerden sürekli bilgi alıyoruz. Umarız acımızın üzerine acı eklenmez. Gözümüz, kulağımız bölgede. Maalesef enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi geliyor. Maalesef.” açıklamasında bulundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı! Yarışmacılar depremi öğrenince yıkıldı!
İstanbul'daki evine hasar tespiti yaptırmak istedi! Belediyenin yanıtına isyan ettiİstanbul'daki evine hasar tespiti yaptırmak istedi! Belediyenin yanıtına isyan etti
Çirkin mesajı ifşa etti! "Sen sadece kocanın göbeğini yönetirsin"Çirkin mesajı ifşa etti! "Sen sadece kocanın göbeğini yönetirsin"
Anahtar Kelimeler:
deprem Burcu Biricik camdaki kız Oyuncu biricik karakteri

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Erdoğan ve Bahçeli Hatay'daki depreme böyle yakalandı!

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'da iki büyük deprem! Ölü sayısı yükseldi

Hatay'daki depremler sonrası peş peşe açıklamalar! Bakan Soylu acı haberi duyurdu

Hatay'daki depremler sonrası peş peşe açıklamalar! Bakan Soylu acı haberi duyurdu

Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmedi

Lütfü Savaş 'Afrika Prensi' diyerek paylaştı ünlü tarihçiden yanıt gecikmedi

Hatay'daki deprem araç kamerasında!

Hatay'daki deprem araç kamerasında!

"Hazırlıklı olsunlar" diyerek uyarmıştı! Hatay depremi açıklamaları yeniden gündem oldu

"Hazırlıklı olsunlar" diyerek uyarmıştı! Hatay depremi açıklamaları yeniden gündem oldu

İlginizi Çekebilir

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Bu yöntemlerle doğal gaz faturanızı yarı yarıya azaltabilirsiniz!

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

İşte öpüşme sahnesi sonrası reytingleri... Olay oldu

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Kişisel asistanınız olup yaşam kalitenizi artıracak! İşte 2023'ün en iyi akıllı saatleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.