Camdaki Kız’ın Nalan'ı Burcu Biricik’in yakını da enkaz altında kaldı!

Camdaki Kız dizisi oyuncuları arasında yer alan Burcu Biricik Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından depremzedeler için seferber olan isimlerden biri. Ünlü oyuncu, dün Hatay’da gerçekleşen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremlerin ardından Oğuzhan Uğur’a mesaj atarak amcasının enkaz altında kaldığını açıkladı.



ACİL YARDIM ÇAĞRISI

Burcu Biricik Oğuzhan Uğur’un bir paylaşımının altına, “Amcam enkaz altında kaldı lütfen acil yardım!!! Yönlendirebileceğiniz bir ekip var mıdır Oğuzhan” yazdı.



OĞUZHAN UĞUR DEPREMİN ARDINDAN AÇIKLAMIŞTI

Oğuzhan Uğur Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Bölgeye çadır kent kurmak için giden ekibimizden, hem de yetkililerden sürekli bilgi alıyoruz. Umarız acımızın üzerine acı eklenmez. Gözümüz, kulağımız bölgede. Maalesef enkaz altında kalanlar olduğu bilgisi geliyor. Maalesef.” açıklamasında bulundu.

