EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Konu Anlatımları

Camı kim, ne zaman icat etti? Camı ilk kim buldu?

Sırça ya da cam, saydam ya da yarı saydam olan, sert, kırılgan, sıvıların korumasına olanak veren, inorganik amorf yapıda katı bir malzemedir. Günümüzde hala basit malzemelerden iletişime, uzay teknolojilerinden ev eşyalarına kadar birçok farklı alanda camdan yararlanılmaktadır.

Camı kim, ne zaman icat etti? Camı ilk kim buldu?
Ferhan Petek

Bilinen en eski cam türlerinin kumun birincil bileşeni olan bileşik silika bazlı camlar olduğu kabul edilmektedir. Soda kireç camı yaklaşık olarak %70 oranında silika içermektedir ve üretilen camın yaklaşık olarak %90’ını silikat camlar oluşturmaktadır. Su bardakları ya da gözlükler gibi bazı nesneler çok yaygın olarak silikat bazlı camlardan yapılmaktadır. Bu camlar yapımında kullanılan malzeme ile anılırlar.

Camı kim, ne zaman icat etti?

Tarihte ilk cam yapımının Milattan Önce 3 bin yılının sonlarına dayandığı kabul edilmektedir. Bronz Çağ’da keşfedildiği bilinir. Arkeolojik kazılardan meydana gelen kanıtlar da derlenerek camın keşfinin Mezopotamya’da gerçekleştiği tarihlenmiştir. Uzmanların tahminlerine göre bu keşfin duvarlarda, yöreye has boncuklarda ya da seramik türlü nesnelerde kullanılan cam gibi sır üretimi sonucunda meydana geldiği konuşulmaktadır.

Tarihi kaynaklara göre camdan imal edişmiş olan ilk kaplara milattan önce 16. yüzyılın sonlarına doğru rastlanmaktadır. Uzmanlar tarafından tarihlendirilebilmiş olan en erken örneğin bugün Türkiye-Suriye sınırı yakılarında yer alan Amik Ovası’ndaki Antik Alan yerleşiminde bulunmaktadır. En erken cam kapların ayrıca Kuzey Mezopotamya’da Mitanni Krallığı sınırları içinde üretilmiş olduğu da keşfedilmiştir.

Camı ilk kim buldu?

Milattan önceki dönemlerden günümüze de inşaat malzemesi, süs eşyası gibi birçok farklı alanda kullanılabilen camın kim tarafından keşfedilmiş olduğu bilinmemektedir. Ancak milattan önce 3 bin tarihinde yaşamış olan toplulukların Bronz Çağ adı verilen dönemde gereksinimlerden doğarak bulunduğu tahmin edilmektedir.

Antik Mısır boncuklarının ilk cam örnekleri olduğu tespit edilmiştir. Daha geç döneme tarihlenen Mısır bulgularında da tüy benzeri renkli zikzak şeklinde motifleri olan cam kaplara rastlanmıştır. Bu bulguların tarihi ise Milattan Önce 2500 yıllarına dayanmaktadır. Ancak Romanyalı tarihçi Pliny, Fenikeli denizcilerin camı ilk bulan topluluk olduğunu da öne sürmüştür.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bakan Tekin duyurdu! LGS tarihi belli olduBakan Tekin duyurdu! LGS tarihi belli oldu
Sanat üretmeden teknoloji üretilebilir mi?Sanat üretmeden teknoloji üretilebilir mi?

Anahtar Kelimeler:
cam
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Eğitim Haberler
ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

ABD'de bir ilk! New York'ta seçimi Mamdani kazandı

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Kritik seçimin ardından Trump'tan sert sözler: "Egemenliğimizin bir kısmını kaybettik"

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

Victor Osimhen ile zafer gecesi!

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

4 fenomen, ünlü boyoz tezgahına gitti! Ödedikleri para hepsini şoke etti: Dolandırıyor

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Altın için İslam Memiş '2 hafta' deyip seslendi 'Panik yapmıyoruz, başladı'

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

Narenciye bahçesinde toprağa saklı kesede çıktı! 5 milyon TL'lik altın ve para

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.