Camı kim, ne zaman icat etti? Camı ilk kim buldu?

Bilinen en eski cam türlerinin kumun birincil bileşeni olan bileşik silika bazlı camlar olduğu kabul edilmektedir. Soda kireç camı yaklaşık olarak %70 oranında silika içermektedir ve üretilen camın yaklaşık olarak %90’ını silikat camlar oluşturmaktadır. Su bardakları ya da gözlükler gibi bazı nesneler çok yaygın olarak silikat bazlı camlardan yapılmaktadır. Bu camlar yapımında kullanılan malzeme ile anılırlar.

Camı kim, ne zaman icat etti?

Tarihte ilk cam yapımının Milattan Önce 3 bin yılının sonlarına dayandığı kabul edilmektedir. Bronz Çağ’da keşfedildiği bilinir. Arkeolojik kazılardan meydana gelen kanıtlar da derlenerek camın keşfinin Mezopotamya’da gerçekleştiği tarihlenmiştir. Uzmanların tahminlerine göre bu keşfin duvarlarda, yöreye has boncuklarda ya da seramik türlü nesnelerde kullanılan cam gibi sır üretimi sonucunda meydana geldiği konuşulmaktadır.

Tarihi kaynaklara göre camdan imal edişmiş olan ilk kaplara milattan önce 16. yüzyılın sonlarına doğru rastlanmaktadır. Uzmanlar tarafından tarihlendirilebilmiş olan en erken örneğin bugün Türkiye-Suriye sınırı yakılarında yer alan Amik Ovası’ndaki Antik Alan yerleşiminde bulunmaktadır. En erken cam kapların ayrıca Kuzey Mezopotamya’da Mitanni Krallığı sınırları içinde üretilmiş olduğu da keşfedilmiştir.

Camı ilk kim buldu?

Milattan önceki dönemlerden günümüze de inşaat malzemesi, süs eşyası gibi birçok farklı alanda kullanılabilen camın kim tarafından keşfedilmiş olduğu bilinmemektedir. Ancak milattan önce 3 bin tarihinde yaşamış olan toplulukların Bronz Çağ adı verilen dönemde gereksinimlerden doğarak bulunduğu tahmin edilmektedir.

Antik Mısır boncuklarının ilk cam örnekleri olduğu tespit edilmiştir. Daha geç döneme tarihlenen Mısır bulgularında da tüy benzeri renkli zikzak şeklinde motifleri olan cam kaplara rastlanmıştır. Bu bulguların tarihi ise Milattan Önce 2500 yıllarına dayanmaktadır. Ancak Romanyalı tarihçi Pliny, Fenikeli denizcilerin camı ilk bulan topluluk olduğunu da öne sürmüştür.