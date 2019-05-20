Camide 'pes artık' dedirten olay! İmam ve müezzin yakaladı

Isparta’da toplanan yardımlar ve katkılarla yapımı devam eden ve bir bölümünde ibadet yapılan Hz.Ali Camii’nde Ramazan Ayı’nda yaşanan yardım kasası hırsızlığı görevli imam hatip ve cemaati bezdirdi. Son olarak cemaatten bir hayırsever, Cami Yaptırma Derneği’ne giderek, cami içerisindeki ibadet yapılan bölümde bulunan çelik yardım kasasına toplu bir destekte bulunduğunu belirtti. Bunun üzerine kasayı açarak kontrol eden dernek yönetimi, paranın yerinde olmadığını fark etti. Olay sonrasında kasaya bir miktar da toplu para atan cemaat ve dernek yöneticileri, camiye gizli kamera yerleştirdiler. Konulan paranın yeniden çalınmasıyla birlikte, bu kez imam hatip, cemaat ve dernek yöneticileri namazlardan sonra değişimli olarak nöbet tutmaya başladılar. Yaklaşık bir hafta boyunca devam eden kasa nöbetinde, en son geçen Cuma günü, imam hatip ve müezzinin mukabele okuduktan sonra 5 dakikalığına dışarı çıkmasıyla şüphelinin yeniden camiye geldiği tespit edildi. İMAM VE MÜEZZİN BİRLİKTE YAKALADI Kısa süreliğine camiden dışarı giden imam hatip ve müezzin, geri geldiklerinde namaz kılarmış gibi yapan 59 yaşındaki şahsı kıskıvrak yakalayarak, polise teslim ettiler.

Polisin, güvenlik kamerası incelemeleri sonrasında gözaltına aldığı şahsın M.A. (59) olduğu ortaya çıktı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği öğrenildi. “HAYIRSEVERİN TOPLU YARDIMI SÖYLEMESİYLE OLAY ORTAYA ÇIKIYOR” Yaşanan olayı İhlas Haber Ajansı (İHA) Muhabiri’ne anlatan Hz.Ali Camii İmam Hatibi Muhammed Mahmut Sami Şeker, “Bizim Dernek Başkanımız (Cami Yaptırma Derneği) Mustafa ağabeye, buraya bir hayırsever tarafından toplu para atıldığı bilgisini alıyor ve gelindiğinde o paranın kasada bulunmadığı görülüyor. Buraya gelen şahıs, 3-4 günde bir gelerek o parayı bağış yapılan yerden çekiyor. Bir hafta kadar bekleniyor ve kasaya başka bir miktar daha para konuluyor, onun da yerinde olmadığı görülüyor” dedi. “GİZLİ KAMERA KONULDUKTAN SONRA NÖBET TUTMAYA BAŞLADIK” “Hal böyle olunca cemaatle birlikte kasanın bulunduğu yere gizli kamera konuluyor, sonrasında başka bir kamera daha konuluyor ve nöbet tutmaya başlıyoruz” diyerek sözlerini sürdüren İmam Hatip Muhammed Mahmut Sami Şeker, “Sabah cemaatten bir ağabey, öğleden sonra da müezzin arkadaşla biz, Cami Yaptırma Dernek Başkan Yardımcısı Şeref ağabey bekliyor. O şekilde nöbet tutarak biz 3-4 gün boyunca nöbet tuttuk” şeklinde konuştu.

“IŞIKLA KASANIN AĞZINDAN PARALARA BAKIYOR VE TEKER TEKER ÇEKİYOR” Yaşanan hırsızlığının cımbız veya benzeri bir cisimle gerçekleştirildiğini kaydeden İmam Hatip Şeker, “İlk başta adam ışıkla kasanın ağzından paralara bakıyor ve kontrol ediyor. Paralar gözüküyorsa, ona göre cımbızla beraber kendi yöntemiyle kasaya iniyor ve o şekilde teker teker çekiyor. Kasa genelde içeride duruyor ve zaten akşam ile sabah arası kapı kilitli oluyor” diye konuştu. NAMAZ KILIYORMUŞ GİBİ GELDİ, CAMİNİN YARDIM PARALARINI ÇALDI Kamera kayıtlarında daha önce görülen hırsızlık olayları sonrasında nöbetlerini sürdürürken kısa süreliğine camiden ayrılan imam hatip Şeker ve müezzin Hakan Akçalık, geri geldiklerinde şüpheliyi yakalayarak polise teslim etti. O süreçte yaşananları özetleyen Şeker şunları söyledi; “Geçen hafta Cuma Namazı’ndan sonra arkadaşımızın biri camiye geldi. Biz, müezzin arkadaşımla beraber mukabele okuyorduk. Mukabele bittikten sonra biz, arkadaşımla birlikte 5 dakikalığına tepsi almak üzere camiden baklavacıya gittik.

Adam o sırada içeri girmiş, oturmuş, ayakkabıları varmış. Biz, baklavacıdan geri dönerken arkadaşım ile muhabbet esnasında ‘Hakan, şimdi hırsız geliyor mu bakalım’ diye şakalaştık. Camiye geldiğimizde ayakkabıları görünce, içeri girdik ve baktık, yaşlı şahıs, aynı cemaatten biriymiş gibi namaz kılma pozisyonundaydı. Daha sonra adamla sohbet etmeye başladık. Onu biraz oyaladıktan sonra adamı köşeye oturttuk, zaten kaçacak bir tarafı da yoktu. Biz, şahsı yakaladıktan sonra polise haber verdik. Tabii bu esnada adam durmadı. Bizi tahrik etmeye başladı, sürekli devam etti. Olayı inkar ediyordu. Tabii görüntüler de vardı, inkarının doğruluk ihtimali sıfırdı zaten, polis aldı, götürdü. Burada 5 ila 10 kez hırsızlık yapıldığını düşünüyoruz. Belki daha fazla da yapılmış olabilir, orası kesin olarak belli değil” ifadelerini kullandı. “BU TÜR İNSANLARI PSİKİYATRİK TEDAVİYE ALMAK GEREKİYOR” Bu tür yardım paralarından rant sağlamaya ve hırsızlık yapmaya kalkışanlara da bir çağrı yapan Şeker, “Kendi vicdanlarını hesaba çekerek böyle bir olaya kalkışmasınlar. Çok ihtiyacı olan camiye başvurur ve gerçekten ihtiyacı varsa, cemaat aralarında toplar ve bu parayı verir.