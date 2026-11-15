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GTA 6 için 55 milyon kopya tahmini

Merakla beklenen Grand Theft Auto 6 (GTA 6) oyunu, 19 Kasım’da çıkacak. BMO Capital Markets’tan Brian Pitz, GTA 6’nın oyunun sahibi Take-Two’nun 31 Mart 2027’de sona erecek 2027 mali yılında 55 milyon kopya satabileceğini söyledi. Raymond James analisti Andrew Marok ise ortalama satış fiyatının 90 dolara yakın olacağını öngörüyor.

GTA 6 için 55 milyon kopya tahmini
Enes Çırtlık

Investor’s Business Daily’nin (IBD) derlediği analist raporlarında oyun için büyük ticari başarı beklentisi öne çıkıyor. Pitz’in çıkış çeyreğine ilişkin 45 milyon kopyalık tahmini, IBD’nin derlediği 34,2 milyonluk satış tahmininin oldukça üzerinde.

GTA 6 SATIŞ TAHMİNLERİ VE SÜRÜM FİYATLARI

Circana’dan Mat Piscatella, IBD’ye şunları söyledi:

“Bu, her bakımdan sıra dışı bir örnek. Geçmişte büyük oyun çıkışları oldu ancak hem yatırım hem de beklenti açısından bu ölçekte bir çıkış olmadı. Ayrı bir kulvarda.”

GTA 6’nın standart sürümü 80 dolar, Ultimate Edition sürümü ise 100 dolar fiyatla çıkacak. Marok, 2027 mali yılında 50 milyon kopya satılacağını ve iki sürüm birlikte hesaplandığında ortalama satış fiyatının 90 dolara yakın olacağını tahmin ediyor. Sensor Tower’a göre ilk veriler, ön siparişlerin 100 dolarlık sürüme yöneldiğine işaret ediyordu ancak çıkışta iki sürümün payı yaklaşık yarı yarıya olabilir.

Sensor Tower’a göre GTA 6 şimdiden 12 milyon kopya sattı ve 1,2 milyar dolar gelir elde etti. GTA 5’in 1 milyar dolar gelir eşiğini aşması 72 saat sürmüştü. GTA 6 ise görünüşe göre aynı eşiğe çıkışından bir hafta önce ulaştı.

GTA 6 için 55 milyon kopya tahmini 1

GTA ONLINE İÇİN BEKLENTİLER

Morgan Stanley’den Matthew Cost, GTA 6’nın çıkışta gerçekten güçlü satış yapması halinde bunun GTA Online’ın sonraki sürümü için “geniş bir potansiyel kitle” yaratabileceğini söyledi.

D.A. Davidson analisti Wyatt Swanson, Rockstar’ın GTA 6’nın PC sürümünü çıkaracağına ve GTA Online 2.0’ı başlatacağına inanıyor.

GTA 6 için yeni bir GTA Online sürümünün mikro ödemeler ve başka harcama seçenekleri içereceğine kesin gözüyle bakılıyor. Bunun hayranları rahatsız edebileceği, daha yüksek getiri isteyen yatırımcılar içinse olumlu olabileceği değerlendiriliyor. Rockstar, GTA 6’nın çevrimiçi modu hakkında henüz bir açıklama yapmadı. GTA Online’ın GTA 5’teki büyük başarısı düşünüldüğünde, GTA 6’ya da çevrimiçi çok oyunculu mod eklenmesi neredeyse kesin görünüyor.

Kaynak: GameSpot

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