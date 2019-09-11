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Camide şok görüntüler! Kolonun arkasına saklandı ve...

okan.akin okan.akin
TÜRKİYE GÜNCEL  | 11.09.2019 16:18 | Son Güncelleme

İstanbul Beyoğlu’nda camide uyuyan bir kişinin telefonu, yanına sessizce yaklaşan bir şahıs tarafından çalındı. O anlar ise camide bulunan kameralarca kaydedildi.

Camide şok görüntüler! Kolonun arkasına saklandı ve...

Olay, Beyoğlu’nda bulunan bir camide 3 Ağustos'ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre saat 17.30 sıralarında camiye gelen bir hırsız kendisine camide uyuyan kişileri hedef seçti. Caminin kolonunun arkasına saklanan ve uyumakta olan adamın telefonunu çalmaya çalışan şahıs, birçok kez denemeden sonra uyumakta olan adamın cep telefonunu cebinden çalarak olay yerinden uzaklaştı. Uyandığında cep telefonun cebinde olmadığını gören adam, durumu hemen polis ekiplerine bildirdi.

GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Tipleri Şube Müdürlüğü ekipleri, çalınan telefonun peşine düştü. Yapılan araştırmalarda cep telefonunun Fatih ilçesinde bir kişiye satıldığı tespit edildi. Alıcı şahısla iletişime geçen polis ekipleri, telefonu önce çalan sonra da telefonu satan Doğan B.'yi (18) gözaltına aldı. Yakalanan şahıs sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
istanbul beyoğlu cami

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
daha fazlasını çalsın diye mi bırakırlar acaba.
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