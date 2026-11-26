Dünya genelinde yaklaşık 500 milyon kişi, deniz seviyesinden 1.500 metre ve daha yüksek bölgelerde yaşıyor. Bu bölgelerde havadaki oksijen miktarının azalması, insan vücudunda çeşitli fizyolojik değişimlere neden oluyor. Özellikle uzun süreli oksijen yetersizliğinin beyin fonksiyonlarını etkileyebildiği biliniyor.

Çin'deki Dördüncü Askeri Tıp Üniversitesi araştırmacıları, yüksek rakımın beyin üzerindeki etkilerini incelemek için 164 sağlıklı yetişkini araştırmaya dahil etti. Katılımcılar, farklı rakımlarda bulunan üç şehirden seçildi. Araştırmada 400 metre rakımdaki Şian, 1.500 metre rakımdaki Lanzhou ve 3.600 metre rakımdaki Tibet'in Lhasa kenti karşılaştırıldı.

BEYİN BAĞLANTILARINDA DEĞİŞİM TESPİT EDİLDİ

Araştırmacılar, katılımcıların kandaki oksijen doygunluğunu ölçerken fonksiyonel manyetik rezonans görüntüleme (fMRI) yöntemiyle beyin aktivitelerini de inceledi.

Ölçümlerde kandaki oksijen doygunluğu Şian'da yüzde 97,1, Lanzhou'da yüzde 96,1 ve Lhasa'da yüzde 91 olarak belirlendi.

Beyin görüntülemelerinde ise yüksek rakımda yaşayan kişilerde bazı beyin bölgeleri arasındaki bağlantıların daha güçlü olduğu görüldü. Bilim insanları, bu değişimin beynin azalan oksijen seviyesine uyum sağlama çabasının bir sonucu olabileceğini değerlendirdi.

BEYİN KENDİNİ YENİDEN DÜZENLİYOR OLABİLİR

Araştırmacılara göre yüksek rakımda uzun süre yaşamak, beynin farklı ağları arasındaki iletişimi değiştirebiliyor. Bu durum, beynin düşük oksijen koşullarında işleyişini sürdürmek için kendini yeniden düzenlemesiyle ilişkili olabilir.

Ancak bilim insanları, bu değişimlerin beynin uyum sağlama mekanizması mı yoksa verimliliğin azalmasına işaret eden bir süreç mi olduğunu henüz kesin olarak belirleyemedi.

Araştırmanın gözlemsel olması ve katılımcı sayısının sınırlı kalması nedeniyle daha geniş gruplarla yeni çalışmalara ihtiyaç duyulduğu belirtildi.