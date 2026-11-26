Nepal'de askeri yatılı okulda eğitim gören Prakriti Malla, sekizinci sınıf öğrencisiyken hazırladığı bir ödev sayesinde dünya çapında tanınmaya başladı.

El yazısının çocukların gelişimindeki önemini anlatan İngilizce metin, ilk bakışta sıradan bir okul çalışması gibi görünse de sayfanın asıl dikkat çeken yönü yazı karakteriydi.

Harflerin birbirleriyle uyumu, kelimeler arasındaki eşit boşluklar, satırların kusursuz hizası ve yazının genel düzeni görenleri hayrete düşürdü.

Görseller sosyal medyada yayıldığında çok sayıda kullanıcı, bunun elle yazılmış olabileceğine inanmadı. Birçok kişi sayfanın bilgisayar çıktısı ya da özel bir yazı tipiyle hazırlanmış olduğunu düşündü.

Ancak sayfadaki her harfin Prakriti tarafından kalemle tek tek yazıldığı ortaya çıktı. Genç öğrencinin el yazısı kısa sürede uluslararası platformlarda gündem olurken, fotoğrafları milyonlarca kişiye ulaştı.

BAE BÜYÜKELÇİLİĞİ'NDEN DE TAKDİR GÖRDÜ

Prakriti Malla'nın yeteneği yalnızca sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmekle kalmadı. Genç kız, 2022 yılında Birleşik Arap Emirlikleri'nin 51. Birliğin Ruhu kutlamaları kapsamında ülkenin liderlerine ve halkına hitaben özel bir tebrik mektubu kaleme aldı.

Hazırladığı mektubu Katmandu'daki Birleşik Arap Emirlikleri Büyükelçiliği'ne bizzat teslim eden Malla, bu kez diplomatik temsilciliğin de dikkatini çekti.

Büyükelçilik, genç kızın mektubunu ve fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaşarak yeteneğini takdir etti.

Paylaşımda Malla'nın dünyanın en güzel el yazısına sahip isimlerinden biri olarak öne çıktığına dikkat çekildi.

Nepal'deki askeri makamlar da genç öğrencinin başarısını takdirle karşıladı. Malla'nın neredeyse kusursuz olarak nitelendirilen kaligrafisi, uluslararası alanda da adından söz ettirmesini sağladı.

DİJİTAL ÇAĞDA EL YAZISINA İLGİ YENİDEN ARTABİLİR

Prakriti Malla'nın hikayesi, teknolojinin günlük yaşamın merkezine yerleştiği bir dönemde el yazısının önemini de yeniden tartışmaya açtı.

Bilgisayarlar, tabletler ve akıllı telefonlar sayesinde yazı yazmak her zamankinden kolay hale gelirken, kalem ve kağıtla kurulan ilişkinin farklı bir değeri olduğu vurgulandı.

Uzmanlara göre el yazısı yalnızca harfleri düzgün biçimde kağıda aktarmaktan ibaret değil. Elle yazma süreci dikkati toplamaya, bilgileri hatırlamaya ve öğrenilenleri zihinde işlemeye katkı sağlayabilir. Özellikle çocukların yazı yazma becerilerini geliştirmesi, eğitim hayatının önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

Öte yandan dijital araçlarla büyüyen yeni nesil arasında el yazısı mektuplara, günlük tutmaya, kaligrafiye ve kağıt planlayıcılara yönelik ilginin yeniden yükselmesi dikkat çekti.