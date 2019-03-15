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Camide yaptığı pes dedirtti! O anlar saniye saniye kaydedildi

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 15.03.2019 18:25 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde camide namaz kılanların ayakkabılarını deneyip, ayağına olanları çalan hırsız, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Camikebir Mahallesi'ndeki camide namaz kılıp çıkanlardan bazıları ayakkabılarının yerinde olmadığını gördü. Durum imama bildirildi. Cami imamı da güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Kamera görüntülerinde cemaatin namaza başladığı sırada gelen bir kişinin, ayakkabıları tek tek deneyip, ayağına olanları çaldığı görüldü.

AY

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

İmam yine kamera görüntülerinden aynı kişinin daha önce de camiye gelerek, denediği ayakkabıları aldığını fark etti. Polis hırsızı yakalamak için çalışma başlattı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cami Şanlıurfa hırsızlık

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