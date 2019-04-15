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Camii şadırvanından su içen kedi görenlerin ilgi odağı oluyor

Demir Zeybu Demir Zeybu
İLGİNÇ HABERLER  | 15.04.2019 14:41 | Son Güncelleme

Bursa'nın tarihi Setbaşı Camii şadırvanında, kendisi için bırakılan kap yerine akan musluktan su içen sokak kedisi, görenlerin ilgi odağı oluyor. Patileriye taşıdığı suyla, susuzluğunu gideren kedi izlemeye doyumsuz bir görüntü oluşturdu.

Bursa'da 16. Yüzyılda yapılan Setbaşı Camii çevresinde pek çok sokak kedisi yaşıyor. Camii cemaati tarafından beslenen, sokak kedileri abdest almak için şadırvana gelenlerin açık bıraktığı musluktan patileriyle su içiyor. O kana kana susuzluğunu giderken, insanın içini ısıtan görüntüler ortaya çıktı.

MUSLUĞU TERCİH EDİYOR

Camii cematinin sokakta yaşayan kediler için bıraktığı su kabı yerine patileriyle akan musluktan su içmeyi tercih eden kedi cemaat tarafından çoğu zaman salamla, sosisle besleniyor. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
bursa kedi camii şadırvan

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