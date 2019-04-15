Camii şadırvanından su içen kedi görenlerin ilgi odağı oluyor

Bursa'da 16. Yüzyılda yapılan Setbaşı Camii çevresinde pek çok sokak kedisi yaşıyor. Camii cemaati tarafından beslenen, sokak kedileri abdest almak için şadırvana gelenlerin açık bıraktığı musluktan patileriyle su içiyor. O kana kana susuzluğunu giderken, insanın içini ısıtan görüntüler ortaya çıktı.
MUSLUĞU TERCİH EDİYOR
Camii cematinin sokakta yaşayan kediler için bıraktığı su kabı yerine patileriyle akan musluktan su içmeyi tercih eden kedi cemaat tarafından çoğu zaman salamla, sosisle besleniyor. (İHA)
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