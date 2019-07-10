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Camiye gelmeyince ortaya çıktı! Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 10.07.2019 18:24 | Son Güncelleme

Samsun'un Bafra ilçesinde, evli ve 2 çocuk babası cami imamı Davut O. (30), gönül ilişkisi yaşadığı öne sürülen Havva M. (24) ile birlikte ortadan kayboldu.

Camiye gelmeyince ortaya çıktı! Evli imam, genç kızla kayıplara karıştı

Bafra ilçesinde İnözü Koşaca Mahallesi'nde yaşayan Havva M., 4 Temmuz Perşembe günü ortadan kayboldu. Aile, jandarmaya başvurarak kızlarının kayıp olduğunu bildirdi.

Jandarma ekipleri, İnözü Koşaca Camii'nin imamı evli Davut O.'nun da evine ve camiye gelmediğini belirledi.

JANDARMA BİRLİKTE KAÇTIKLARINI TESPİT ETTİ

Jandarma ekipleri, imam Davut O. ile Havva M.'nin birlikte kaçtığını saptadı. Jandarmanın olay ile ilgili soruşturmayı sürdürürken, İlçe Müftülüğü de inceleme başlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Samsun bafra İmam cami imamı

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
ne varsa badem biyiklardan çıktı hırsızlık rüşvet kara para aklama küçük erkek çocuklarına tecavüz yok 6 yaşında kızla evlenilir saymakla bitmiyor her türlü pislik var insan olun önce oğlum
Aferim iyi halt işlemiş
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