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    4. Camiye giren küçük kız, mikrofonu alıp şarkı söyledi! Hoparlörden gelen sesi duyan şaştı kaldı; imam, hemen yanına koştu

    Camiye giren küçük kız, mikrofonu alıp şarkı söyledi! Hoparlörden gelen sesi duyan şaştı kaldı; imam, hemen yanına koştu

    Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
    12.04.2024 11:43
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    Cami hoparlöründen gelen şarkı sesleri bir anda bütün mahalleyi sardı. Ne olduğuna anlam veremeyen vatandaşlar, cami imamını aradı. Hemen camiye gelen imam, içeride küçük bir kız çocuğunun mikrofonla şarkı söylediğini gördü. Cami Hocası gülerek "Ne yapıyorsun burada? Herkes aradı" diyerek küçük kızı uyardı. Küçük kız da "Arasın ya" yanıtını verdi. O anlar ise sosyal medyada gündem oldu.

    Camiye giren küçük bir kız çocuğu mikrofonu alıp şarkı söylemeye başladı. Cami hoparlöründen bir anda gelen sesleri duyan vatandaşlar önce şaşırdı, sonra cami hocasına haber verdi.

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    Cami hocası, hemen küçük kızın yanına koştu.

    O anları da telefonuyla kaydeden cami hocası, içeride küçük kızın şarkı söylediğini görünce hem şaşırdı hem gülümsedi.

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    Cami Hocası gülerek "Ne yapıyorsun burada? Herkes aradı" diyerek küçük kızı uyardı.

    Küçük kız da "Arasın ya" yanıtını verdi.

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    Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, yoğun ilgi gördü.

    Söz konusu görüntülerin nerede kaydedildiği ise bilinmiyor.

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    cami şarkı
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