Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi

Çamlıca Kulesi’nde hızla süren çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, restoran ve seyir terası olarak hizmet verecek olan bölümün dördüncü büyük parçasının montajı bitti. Montajın tamamlanmasıyla, kulenin ortasındaki bombeli bölümün oluşturduğu estetik görünüm biraz daha ortaya çıktı. Kulenin bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor. Öte yandan kuledeki son durum havadan görüntüledi. Görüntülerde dördüncü büyük parçanının montaj işlemininin bittiği görülürken , manzarasıyla mest etti.
(İHA)
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