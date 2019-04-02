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Çamlıca Kulesi'nin son hali havadan görüntülendi

keremuyanik keremuyanik
GÜNDEM  | 02.04.2019 09:25 | Son Güncelleme

Yapımı tamamlanma aşamasına gelen Çamlıca Kulesi’nde restoran olarak kullanılacak bölümün dördüncü parçasının montajı tamamlandı. Montajın tamamlanmasıyla kulenin son durumu havadan görüntülenirken, manzarası ise mest etti.

Çamlıca Kulesi’nde hızla süren çalışmalar tamamlanma aşamasına gelirken, restoran ve seyir terası olarak hizmet verecek olan bölümün dördüncü büyük parçasının montajı bitti. Montajın tamamlanmasıyla, kulenin ortasındaki bombeli bölümün oluşturduğu estetik görünüm biraz daha ortaya çıktı. Kulenin bu yıl içerisinde tamamlanarak hizmete girmesi bekleniyor. Öte yandan kuledeki son durum havadan görüntüledi. Görüntülerde dördüncü büyük parçanının montaj işlemininin bittiği görülürken , manzarasıyla mest etti.

(İHA)

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