Can Azerbaycan'ın gururu Karabağ tarih yazıyor! Şampiyonlar Ligi'nde 90+4 mucizesi Galatasaray'a yaradı

Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz ekibi Karabağ, sahasında Alman devi Eintracht Frankfurt'u 90+4. dakikada bulduğu golle 3-2 mağlup ederek tarihi bir zafere imza attı. Geriye düştüğü maçta pes etmeyen Azerbaycan temsilcisi, puanını 10'a yükselterek son hafta öncesi devler arenasında tur kapısını araladı. Karabağ'ın bu galibiyeti Galatasaray için de büyük şans getirdi.

Emre Şen

Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Karabağ, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Nefes kesen mücadele, Karabağ'ın son saniye golüyle 3-2 sona erdi ve Azerbaycan futbol tarihine altın harflerle geçti.

GERİ DÖNÜŞ DESTANI

Can Azerbaycan ın gururu Karabağ tarih yazıyor! Şampiyonlar Ligi nde 90+4 mucizesi Galatasaray a yaradı 1

Karabağ, 78. dakikada 2-1 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. 80. dakikada Duran ile skoru eşitleyen ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında (90+4) Mustafazada'nın attığı golle tarihi bir geri dönüşe imza attı. Bu gol, stadyumda ve tüm Azerbaycan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

SON DURAK: LIVERPOOL

Can Azerbaycan ın gururu Karabağ tarih yazıyor! Şampiyonlar Ligi nde 90+4 mucizesi Galatasaray a yaradı 2

Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten ve ilk 24 takım arasına girme şansını son haftaya taşıyan Karabağ, tarihindeki en büyük başarılardan birinin eşiğinde. Azerbaycan temsilcisi, son maçta İngiliz devi Liverpool deplasmanına konuk olacak. Karabağ, bu zorlu deplasmandan istediği sonucu alırsa Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir üst tura yükselerek tarih yazacak.

FRANKFURT VEDA ETTİ

Can Azerbaycan ın gururu Karabağ tarih yazıyor! Şampiyonlar Ligi nde 90+4 mucizesi Galatasaray a yaradı 3

Karabağ'ın tarihi galibiyetinin ardından Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt, matematiksel olarak üst tur şansını kaybetti.

