Can Azerbaycan'ın gururu Karabağ tarih yazıyor! Şampiyonlar Ligi'nde 90+4 mucizesi Galatasaray'a yaradı

Şampiyonlar Ligi 7. hafta mücadelesinde Karabağ, sahasında Eintracht Frankfurt'u konuk etti. Nefes kesen mücadele, Karabağ'ın son saniye golüyle 3-2 sona erdi ve Azerbaycan futbol tarihine altın harflerle geçti.

GERİ DÖNÜŞ DESTANI

Karabağ, 78. dakikada 2-1 geriye düşmesine rağmen mücadeleyi bırakmadı. 80. dakikada Duran ile skoru eşitleyen ev sahibi ekip, uzatma dakikalarında (90+4) Mustafazada'nın attığı golle tarihi bir geri dönüşe imza attı. Bu gol, stadyumda ve tüm Azerbaycan'da büyük bir coşkuyla kutlandı.

SON DURAK: LIVERPOOL

Bu galibiyetle puanını 10'a yükselten ve ilk 24 takım arasına girme şansını son haftaya taşıyan Karabağ, tarihindeki en büyük başarılardan birinin eşiğinde. Azerbaycan temsilcisi, son maçta İngiliz devi Liverpool deplasmanına konuk olacak. Karabağ, bu zorlu deplasmandan istediği sonucu alırsa Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez bir üst tura yükselerek tarih yazacak.

FRANKFURT VEDA ETTİ

Karabağ'ın tarihi galibiyetinin ardından Galatasaray'ın da Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Frankfurt, matematiksel olarak üst tur şansını kaybetti.