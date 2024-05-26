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  4. Can Bonomo'nun oğlu babasına 'Can' deyince... Tatlılığıyla mest etti! Olumsuz yorumlara net yanıt

Can Bonomo'nun oğlu babasına 'Can' deyince... Tatlılığıyla mest etti! Olumsuz yorumlara net yanıt

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
26.05.2024 08:09
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2018 yılında evlendiği oyuncu Öykü Karayel ile bir süre önce oğullarını kucağına alan Can Bonomo geçtiğimiz gün bir video paylaştı. Videosunda, oğlunun kendisine 'Can' diye seslenmesi yüzünden sosyal medyada eleştiri alan şarkıcı verdiği yanıtla gündem oldu.

Can Bonomo'nun oğlu babasına 'Can' deyince... Tatlılığıyla mest etti! Olumsuz yorumlara net yanıt

2018 yılında dünyaevine giren oyuncu Öykü Karayel ile şarkıcı Can Bonomo, oğulları Roman'ı gözlerden uzak büyütüyor. Ancak başarılı şarkıcı geçtiğimiz gün bir video yayınladığı sırada yanında oğlu da oturuyordu.

Can Bonomo'nun minik oğlu Roman videoda babasına 'Can' diye seslenince sosyal medyada şarkıcıya eleştiri yağdı.

Can Bonomo kendisine yapılan eleştirilere yanıt vererek yine adından söz ettirdi.

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Başarılı şarkıcı "Üç yaşındaki oğlum, annesinin yanında bana bazen "Can", müzisyen arkadaşlarımın yanında ise bazen "Bono" diye sesleniyor. Öyle duyuyor çünkü. Düzeltmeye gerek duymuyorum. Yaşına göre oldukça saygılı ve ince ruhlu bir çocuk. Onu her şeyden çok seviyorum. Allah korusun bizi" dedi.

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Can Bonomo
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