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Can Bonomo ve Öykü Karayel gün sayıyor

19.03.2021 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Baba olmak için gün sayan şarkıcı Can Bonomo, oyuncu eşi Öykü Karayel ile birlikte poz verdi. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikiliden Bonomo, "Biz yürüyüşçüyüz" ifadelerini kullandı.

Can Bonomo ve Öykü Karayel gün sayıyor

2018 yılında evlenen Can Bonomo-Öykü Karayel çifti, şu sıralar bebek heyecanı yaşıyor. Mutluluklarını sık sık Instagram hesaplarından yayınlayan ikili, gönderilerine bir yenisini daha ekledi.

'Roman' adını vereceği oğlunu kucağına almak için gün sayan Can Bonomo, eşi ile birlikte çekilen yeni karesini sosyal medya hesabından paylaştı.

Bonomo'nun "Biz yürüyüşçüyüz" notunu düştüğü gönderi 94 binden fazla beğeni ve çok sayıda yorum aldı. Çiftin keyifli halleri ise dikkatlerden kaçmadı.

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Yaklaşık sekiz aylık hamile olan Karayel, sakin ve huzurlu bir döneminde olduğunu ifade etmişti. 30 yaşındaki Öykü Karayel, bebeğine kavuşmak için sabırsızlandığını da sözlerine eklemişti.

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Can Bonomo
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