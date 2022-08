Can Feda filmi 2 Ağustos Salı günü televizyonda yayınlanacak. 2018 yılında çekilen aksiyon ve savaş filminin başrolleri kadar oyuncu kadrosu da dikkat çekiyor. Peki Can Feda filmi konusu ne, oyuncuları kim? Can Feda filmi nerede çekildi? Filme ilişkin detaylar haberimizde...

CAN FEDA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Can Feda filminin konusu:

"Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır. Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir."

CAN FEDA FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

BURAK ÖZÇİVİT

KEREM BÜRSİN

MELİKE İPEK YALOVA

SÜLEYMAN KARAAHMET

ABAHATTİN YAKUT

ONUR AYÇELİK

CEM KURTOĞLU

ÖZBEK KAPLAN

CAN BAYKAN

EMRE ALMAS

CAN FEDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Can Feda filminin çekimleri Bilecik, Eskişehir ve İstanbul gibi şehirlerde yapıldı.