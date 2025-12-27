Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

50 araç birbirine girdi! Araçlar cayır cayır yandı!

Japonya’nın Gunma eyaletinde yoğun kar yağışı ve buzlanmanın etkisiyle 50 aracın birbirine girdiği zincirleme kazada 2 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlar cayır cayır yandı.

50 araç birbirine girdi! Araçlar cayır cayır yandı!

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun kuzeyinde yer alan Gunma eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Olumsuz hava şartlarının etkisiyle yerel saatle 19.30 sıralarında Minakami kasabası yakınlarındaki Kan-etsu Otoyolu’nda yaklaşık 50 araç birbirine girdi.

2 KAMYONLA BAŞLADI

Yılbaşı tatili yoğunluğunun ilk saatlerinde 2 kamyonun çarpışmasıyla başlayan kaza, kar ve buzlanmanın etkisiyle kısa sürede dev bir zincirleme faciaya dönüştü. Kazaya karışan yaklaşık 50 aracın 17’sinde yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

50 araç birbirine girdi! Araçlar cayır cayır yandı! 1

Alevler yaklaşık 7 buçuk saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabildi. Kazada biri otomobilde, biri kamyonda bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5’i ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığı açıklandı.

50 araç birbirine girdi! Araçlar cayır cayır yandı! 2

Kaza nedeniyle Kan-etsu Otoyolu’nun belirli bölümleri uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Olay sırasında bölgenin yoğun kar yağışı uyarısı altında olduğuna dikkat çeken yetkililer, kazanın düşük görüş mesafesi ve buzlanma nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini belirtti. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon için 10 yıl hapis istendiEski Güney Kore Devlet Başkanı Yoon için 10 yıl hapis istendi
Japonya’da bıçaklı saldırı: 14 yaralıJaponya’da bıçaklı saldırı: 14 yaralı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Japonya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

İsrail resmen duyurdu! Somaliland'ı tanıyan ilk ülke oldular

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Tahliye hareketliliğinde Adnan Oktar detayı dikkat çekti

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Beşiktaş açıkladı! İki futbolcu kadro dışı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

Karaciğer nakli onaylanmamıştı! Geniş Aile’nin Cevahir’i Ufuk Özkan'ın son hali ortaya çıktı

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

İslam Memiş altın için tarih verdi 'Yavaş yavaş vedalaşması lazım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

Babasıyla tartışıp başladı 'Memur olsaydım bu kadar kazanamazdım'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.