50 araç birbirine girdi! Araçlar cayır cayır yandı!

Japonya’nın başkenti Tokyo’nun kuzeyinde yer alan Gunma eyaleti facia gibi bir kazaya sahne oldu. Olumsuz hava şartlarının etkisiyle yerel saatle 19.30 sıralarında Minakami kasabası yakınlarındaki Kan-etsu Otoyolu’nda yaklaşık 50 araç birbirine girdi.

2 KAMYONLA BAŞLADI

Yılbaşı tatili yoğunluğunun ilk saatlerinde 2 kamyonun çarpışmasıyla başlayan kaza, kar ve buzlanmanın etkisiyle kısa sürede dev bir zincirleme faciaya dönüştü. Kazaya karışan yaklaşık 50 aracın 17’sinde yangın çıkarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Alevler yaklaşık 7 buçuk saatlik çabanın ardından kontrol altına alınabildi. Kazada biri otomobilde, biri kamyonda bulunan 2 kişinin hayatını kaybettiği, 5’i ağır olmak üzere 26 kişinin yaralandığı açıklandı.

Kaza nedeniyle Kan-etsu Otoyolu’nun belirli bölümleri uzun süre trafiğe kapalı kaldı. Olay sırasında bölgenin yoğun kar yağışı uyarısı altında olduğuna dikkat çeken yetkililer, kazanın düşük görüş mesafesi ve buzlanma nedeniyle meydana geldiğinin değerlendirildiğini belirtti. Kazanın kesin nedenini belirlemek üzere detaylı soruşturma başlatıldı.Kaynak: İHA | Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır