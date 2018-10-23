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Can Kırıkları 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Karakolda vurulan Aslan ölüyor mu?

DİZİ HABERLERİ  | 23.10.2018 00:58 | Son Güncelleme

Can Kırıkları dizisinin 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. ATV'de ekrana gelen ve iki kadın polisin dramatik hikayesini anlatan Can Kırıkları dizisinin yeni bölümünde Zeynep, Ercüment Karadağ'dan intikamını almak için yemin ediyor. Leyla'yla kader birliği yapan Zeynep, 'Bizden çaldıkları hayallerin hesabını tek tek soracağız' diyerek intikam planı yapıyor. Can Kırıkları yeni bölümde Aslan ise karakolda çıkan arbedede silahla vuruluyor. İşte Can Kırıkları 4. yeni bölüm fragmanı...

Can Kırıkları 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Karakolda vurulan Aslan ölüyor mu?

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan Can Kırıkları 3. yeni bölümüyle 22 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Can Kırıkları son bölümde Cihan Karadağ'ın peşine düşen Leyla'nın hedefine ulaşıp silahını Cihan'ın alnına dayadı. Başrollerinde Funda Eryiğit, Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Ali Yücesoy'un rol aldığı Can Kırıkları dizisinin yeni bölüm fragmanında vurulan Aslan ölüyor mu? Zeynep ve Leyla ise hayatlarını karartanlardan intikam almak için yemin ediyor.

Leyla, intikam almak için geldiği İstanbul'da kendisini ölüme sürükleyen Cihan Karadağ'ın peşine düşer. Bir partide genç bir kızın çatıdan düşerek ölmesi sonucu Leyla ve Zeynep yaşantısı bir anda değişir. Leyla, görev yaptığı Trabzon'dan yola çıkar ve İstanbul'a Cihan Karadağ'ın evinde ölen kızın davasına bakmaya gider. Leyla için intikam alma vakti gelmiştir. Cihan'ı alnına namluyu dayayan Leyla, Zeynep ile tehdit edilince bir kez daha geri adım atmak durumunda kalır.

CAN KIRIKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Leyla'nın namlusunun ucundaki Cihan, ölümle karşı karşıyadır. Kendi canını kurtarmak için Leyla'yı Zeynep'in hayatıyla tehdit eder. Leyla ise Ercüment'in telefonunu kullanarak Cihan'ı köşeye sıkıştıran bir plan yapar. Bu plan tüm dengeleri değiştirir. Cihan ve Haşmet arasında büyük bir savaş başlarken Aslan adım adım Pınar'ın katiline yaklaşır. Kerem ise Zeynep'in Ercüment'le geçmişine dair çok önemli bir ipucu elde etmiştir. Leyla ve Zeynep'in geçmişlerinin ortaya saçılması an meselesidir.

CAN KIRIKLARI GENEL KONUSU NEDİR?

Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler! Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan’ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla’nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep’in tecavüzcüsü de çıkmıştır! Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan’ın gözleri hep Leyla ve Zeynep’in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.

CAN KIRIKLARI OYUNCULARI KİMLER?

Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan rol alıyor.

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