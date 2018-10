Can Kırıkları 4. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Karakolda vurulan Aslan ölüyor mu?

ATV'nin yeni sezondaki iddialı dizilerinden biri olan Can Kırıkları 3. yeni bölümüyle 22 Ekim Pazartesi akşamı ekrana geldi. Can Kırıkları son bölümde Cihan Karadağ'ın peşine düşen Leyla'nın hedefine ulaşıp silahını Cihan'ın alnına dayadı. Başrollerinde Funda Eryiğit, Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Ali Yücesoy'un rol aldığı Can Kırıkları dizisinin yeni bölüm fragmanında vurulan Aslan ölüyor mu? Zeynep ve Leyla ise hayatlarını karartanlardan intikam almak için yemin ediyor.

Leyla, intikam almak için geldiği İstanbul'da kendisini ölüme sürükleyen Cihan Karadağ'ın peşine düşer. Bir partide genç bir kızın çatıdan düşerek ölmesi sonucu Leyla ve Zeynep yaşantısı bir anda değişir. Leyla, görev yaptığı Trabzon'dan yola çıkar ve İstanbul'a Cihan Karadağ'ın evinde ölen kızın davasına bakmaya gider. Leyla için intikam alma vakti gelmiştir. Cihan'ı alnına namluyu dayayan Leyla, Zeynep ile tehdit edilince bir kez daha geri adım atmak durumunda kalır.

CAN KIRIKLARI SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Leyla'nın namlusunun ucundaki Cihan, ölümle karşı karşıyadır. Kendi canını kurtarmak için Leyla'yı Zeynep'in hayatıyla tehdit eder. Leyla ise Ercüment'in telefonunu kullanarak Cihan'ı köşeye sıkıştıran bir plan yapar. Bu plan tüm dengeleri değiştirir. Cihan ve Haşmet arasında büyük bir savaş başlarken Aslan adım adım Pınar'ın katiline yaklaşır. Kerem ise Zeynep'in Ercüment'le geçmişine dair çok önemli bir ipucu elde etmiştir. Leyla ve Zeynep'in geçmişlerinin ortaya saçılması an meselesidir.