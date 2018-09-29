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Can Kırıkları dizisi ne zaman başlıyor? İşte Can Kırıkları'nın yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı

DİZİ HABERLERİ  | 29.09.2018 00:43 | Son Güncelleme

ATV'nin iddialı dizisi Can Kırıkları'nın yayın tarihi belli oldu. Hande Doğandemir, Funda Eryiğit ve Seçkin Özdemir'in polis rollerinde oynayacağı Can Kırıkları dizisinin 1. bölüm fragmanı da yayınlandı.

Can Kırıkları dizisi ne zaman başlıyor? İşte Can Kırıkları'nın yayın tarihi ve 1. bölüm fragmanı

NTC Medya Mehmet Yiğit Alp'in yapımcılığını üstlendiği Can Kırıkları, iki kadın polisin dram hikayesini ele alıyor. Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan rol alıyor. Can Kırıkları dizisi 1. bölümüyle 8 Ekim Pazartesi akşamı ATV ekranlarında olacak.

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SEÇKİN ÖZDEMİR ASLAN KOMİSER ROLÜNDE
Gerek senaryosu gerekse oyuncu kadrosu ile yayınlanmadan çok konuşulan Can Kırıkları'nın başrol oyuncusu Seçkin Özdemir, seyirci karşısına başkomiser rolünde çıkacak.

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Rolü için operasyon ve silah eğitimi aldığını söyleyen Özdemir, "Operasyon ve silah eğitiminin yanı sıra Aslan'ın hayata bakışını çözümleyip, bende o hayatı yaşadım. Böylece fiziksel ve mental olarak rolüme adapte oldum. Çalışma sürecimde oyuncu koçum Çetin Sarıkartal bana çok destek oldu dedi. Bu hikayeyi kabul etme sebebini de anlatan Özdemir, "Aslanın karakteristik yapısı ve hikayenin etkileyiciliği benim bu işte olma isteğimi sağlayan en önemli faktörler oldu" diye konuştu.

ÖZGÜR ÇEVİK SAVCI ROLÜNDE
Yeni sezonun başlamasıyla ekranlara gelmeye hazırlanan Can Kırıkları'nda sevilen oyuncu Özgür Çevik, adalete sonuna kadar inanan savcı Kerem karakterini canlandıracak. Kerem'in iyi bir ailede yetişmiş, idealist, mesleğinde daha da yükselmeyi hedefleyen, doğru bildiklerinden şaşmayan bir adam olduğunu söyleyen Çevik, "Ancak bazı koşullar vardır ki, bir şeylere ve kendinize inancınız ne kadar güçlü olursa olsun bazen kendinizi aydınlıkla karanlığın birleştiği çizginin üzerinde yürürken bulursunuz. Sevdiğinizi mi korursunuz yoksa olası tüm bedellerine rağmen, çok inandığınız adaleti mi? İşte bende bu sorunun cevabını merak ettiğim için Kerem karakterini canlandırmak istedim. Role hazırlığımın temeli, bu soruya cevap aramakla geçiyor" dedi.

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İki kadın polisin dram ağırlıklı hikayesini seyirciyle buluşturmaya hazırlanan Can Kırıkları, atv'nin iddialı yapımları arasında yerini aldı. Fragmanları ile çok konuşulan dizinin Zeynep polisi Funda Eryiğit, şimdiden seyirciden tam not aldı. Can Kırıkları'nı iyi işlenmiş bir kadın hikayesi olarak tanımlayan Eryiğit, "Temposunun yüksek olması için çok çalışıyoruz. Bu anlamda seyirciyi çekebileceğini düşünüyorum. Zeynep geçmişte yaşadığı travmayı örtbas ederek hayatta kalmayı seçmiş ama bu travma yıllar sonra tekrar karşısına çıktığında bununla yüzleşmek zorunda kalan bir karakter" diyerek konuştu.

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Can Kırıkları'nın yapımcısı Mehmet Yiğit Alp, "Yeni dizimiz hepimize hayırlı olsun. Can Kırıkları iki kadın polisin yaşadıkları dramını ele alıyor. Güçlü bir hikâye ve güzel bir cast ile seyirci karşısına çıkacağız. Hepimize şimdiden başarılar diliyorum" dedi. Leyla ve Zeynep adında iki kadın polisin yaşadıkları dramı anlatan dizide Hande Doğandemir ve Funda Eryiğit polisi canlandıracak. Seçkin Özdemir ise dizide komiser rolü ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

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