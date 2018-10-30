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Can Kırıkları dizisinden ilginç final! 'Bitti Leyla bittik' Can Kırıkları neden bitti?

DİZİ HABERLERİ  | 30.10.2018 02:25 | Son Güncelleme

ATV'nin yeni sezondaki iddialı yapımlarından olan Can Kırıkları dizisi 4. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti. Başrollerini Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik'in paylaştığı Can Kırıkları neden bitti? Dizinin başrol oyuncusu Hande Doğandemir'den Can Kırıkları dizisine veda mesajı geldi. Can Kırıkları dizisi 4. son bölüm final sahnesinde ise Zeynep'in Leyla'ya 'Bitti Leyla. Bittik' demesi dikkatleri çekti. İşte Can Kırıkları final sahnesi

Can Kırıkları dizisinden ilginç final! 'Bitti Leyla bittik' Can Kırıkları neden bitti?

ATV'nin polisiye dizisi Can Kırıkları reytinglere yenildi. Can Kırıkları dizisi 29 Ekim Pazartesi ekrana gelen 4. son bölümüyle erken final yaparak ekrana veda etti. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken Can Kırıkları'nın 4. bölümle ekrana veda etmesi hayranlarını şaşırttı. Peki Can Kırıkları finalinde neler oldu?

HANDE DOĞANDEMİR, CAN KIRIKLARI'NA BÖYLE VEDA ETTİ
Can Kırıkları dizisinin başrol oyuncu Hande Doğandemir, dizinin 29 Ekim Pazartesi ekrana gelen son bölümü sırasında bir veda mesajı paylaştı. Hande Doğandemir diziye veda mesajında, 'Erken bir veda oldu.. Can Kırıkları bu akşam son kez ekranda..Benim güçlü kadınım Leyla seni çok sevdim hikayen yarım kaldı ama seni iyi ki tanıdım..Güzel hikayeler anlatmaya devam edeceğiz elbet karşılığını (!) bulacak. Emeği geçen herkese teşekkürler' notunu paylaştı.

CAN KIRIKLARI FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Zeynep'le Ercüment'in birlikte olduğu video Kerem'in eline geçer. Karısını korumak isteyen Kerem, Cihan Karadağ dosyasının yeni savcısı olurken bir yandan da hesap sormak için Ercüment'in peşine düşer. Pınar cinayetini araştıran Leyla ile Aslan'ın çabaları sonucu Pınar'ın mezarı açılır, ancak herkesi kötü bir sürpriz beklemektedir. Cihan uğruna mesleğini yakmayı göze alan Hande, Leyla'nın geçmişine dair çok önemli bir ipucu elde eder. Cihan ise Pınar'ın katili olan karısı Aysel'i ele vermeye kararlıdır. Ancak Ercüment'in ölüm haberiyle tüm taşlar yerinden oynar. Köşeye sıkışan Leyla ile Zeynep'i kötü günler beklemektedir. Ercüment cinayetini araştıran Aslan ve Kerem ise katillerin yanı başlarında olduğundan şimdilik habersizdir.

CAN KIRIKLARI NEDEN BİTTİ?
Çarpıcı konusu ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken Can Kırıkları, reytinglerde ise başarılı olamadı. Dizinin 22 Ekim Pazartesi yayınlanan 3. bölümü reytinglerde Total grubunda 18. sırada, AB'de ise 16. sırada yer alabilmişti. Reytinglerde ilk 10 program arasına bile giremeyen dizi için erken final kararı alındı.

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CAN KIRIKLARI DİZİSİ GENEL KONUSU
Leyla ve Zeynep… Gençlik yıllarında yakın arkadaş olan iki genç kızın hayatları travmatik bir olay sonrası ayrılır. İkisi de kendi yoluna gider ve farklı şehirlerde polis olurlar. Yıllar sonra geçmişin yaralarının tekrar deşilmesine neden olan bir cinayet davasında yeniden bir araya gelirler! Artık bir komiser olan Leyla, kendisini ölüme terk eden Cihan'ı cezalandırmak için peşine düşer. Leyla'nın açtığı kutudan, artık mutlu bir ailesi olan Zeynep'in tecavüzcüsü de çıkmıştır! Üstelik yıllar sonra girdikleri yolda, geçmişlerinden haberi olmayan amirleri Aslan'ın gözleri hep Leyla ve Zeynep'in üzerinde olacaktır. Eski aşklar depreşir, eski defterler açılır, düşmanlıklar alevlenir. Sırlar ortaya saçılır.

Dizide Hande Doğandemir, Seçkin Özdemir, Funda Eryiğit, Alican Yücesoy, Özgür Çevik, Ecem Özkaya, Hazar Motan, Kemal Uçar, Ali İpin ve Demir Karahan rol alıyor.

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