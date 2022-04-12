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  4. Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

12.04.2022 18:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Can Yaman ile bir süre aşk yaşayan İtalyan spor muhabiri Diletta Leotta magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Diletta Leotta şimdilerde cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

30 yaşındaki genç spiker Diletta Leotta Instagram tarzı ve pozlarıyla ilgi odağı oldu. Instagram'da 8.1 milyon takipçisi bulunan Diletta Leotta'nın derin göğüs dekolteli pozu binlerce beğeni aldı.

DİLETTA LEOTTA'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Televizyon sunucusu Diletta Leotta'nın dekolteli pozu olay oldu. O poza yaklaşık 226 bin beğeni geldi.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

Diletta Leotta'nın geçtiğimiz gün sütyeniyle paylaştığı pozu da beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

Genç spiker tarzı ve cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

Can Yaman ve Leotta ikilisi, ilişkilerinde sorun yaşamaya başlayınca yollarını ayırma kararı almıştı.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta derin göğüs dekoltesiyle olay oldu
Leotta, Roma'daki Luiss Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı ve 2015'te mezun oldu.

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

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Anahtar Kelimeler:
Diletta Leotta Can Yaman
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