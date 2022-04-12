Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta derin göğüs dekoltesiyle olay oldu

30 yaşındaki genç spiker Diletta Leotta Instagram tarzı ve pozlarıyla ilgi odağı oldu. Instagram'da 8.1 milyon takipçisi bulunan Diletta Leotta'nın derin göğüs dekolteli pozu binlerce beğeni aldı.

DİLETTA LEOTTA'DAN GÖĞÜS DEKOLTELİ POZ

Televizyon sunucusu Diletta Leotta'nın dekolteli pozu olay oldu. O poza yaklaşık 226 bin beğeni geldi.

Diletta Leotta'nın geçtiğimiz gün sütyeniyle paylaştığı pozu da beğeni yağmuruna tutulmuştu.

Genç spiker tarzı ve cesur paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Can Yaman ve Leotta ikilisi, ilişkilerinde sorun yaşamaya başlayınca yollarını ayırma kararı almıştı.



Leotta, Roma'daki Luiss Üniversitesi'nde hukuk eğitimi aldı ve 2015'te mezun oldu.





