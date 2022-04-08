Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta sütyenli pozunu paylaştı! Yüz binlerce beğeni geldi

Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'ya, uçağa uçağın arkasına taktırdığı “Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can” yazılı İtalyanca sözleri Roma semalarında uçurtarak evlilik teklif etmiş ve bu teklif magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Ancak ikili, bir süre sonra yollarını ayırma kararı verdi. Instagram hesabını aktif olarak kullanan İtalyan spiker cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

DİLETTA LEOTTA'DAN SÜTYENLİ POZ

İtalya doğumlu 30 yaşındaki Diletta Leotta'nın Instagram'da 8,1 milyon takipçisi bulunuyor.

Can Yaman ile yaşadığı aşkla adını geniş kitlelere duyuran spiker tarzı ve cesur pozlarıyla dikkat çekiyor.

Leotta'nın sütyenli pozu yaklaşık 263 bin beğeni aldı.



2015 yılında Hukuk Fakültesini tamamlayan Leotta'nın, Yaman'dan ayrıldıktan sonra ağladığı iddia edilmişti.

Can Yaman ile Diletta Leotta ikilisi Instagram'da birbirlerini halen takip ediyor.





